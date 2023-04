“Falja e Lukakut nuk ndryshon asgjë”, presidenti i arbitrave kundër Gravinas: Do t’i ndëshkojmë sërish

Gjysmëfinalja e Kupës së Italisë mes Juventusit dhe Interit u shoqërua nga polemika të shumta pas ndeshjes. Koret raciste ndaj Lukakut dhe festimi i këtij të fundit, bëri që arbitri ta ndëshkonte me karton të verdhë por fakti që kishte një të verdhë tjetër, e largoi nga fusha.









Megjithatë, presidenti i Shoqatës së Arbitrave në Itali, Karlo Paçifiçi, është i bindur se falja që Gravina i bëri Lukakut nuk do të ndryshojë asgjë. Ai u shpreh se sërish do të ndëshkohen futbollistët nëse festojnë në mënyrë provokative.

“Rasti i Lukakut nuk do të kthehet në precedent dhe nuk do të ndryshojë absolutisht asgjë. Falja erdhi nga presidenti sepse ai është kompetent dhe drejtues e ka analizuar të gjitha kushtet, megjithatë nga ana jonë nuk do të ndryshojë asgjë në lidhje me rregullat. Kush feston duke heshtur tifozët pas sulmeve që i bëhen, do të ndëshkohet sërish”, u shpreh Paçifiçi.

