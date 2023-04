Gara për Kavajën/ Ervin Salianji dhe kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” takojnë banorët: Fshatrat sado të vegjël dhe larg do kenë vëmendje maksimale

Deputeti i PD-së Ervin Salianji dhe kandidati për kryetar i koalicionit “Bashkë fitojmë” për bashkinë e Kavajës Fisnik Qosja kanë zhvilluar një takim me banorët në disa fshatra.









Salianji shkruan se Fshatrat sado të vegjël dhe larg do kenë vëmendje të maksimale!

“Të dielën e sotme e kaluam me takime me banorët e Kanaparaj, Zikxhafaj, Kryemedhenj, Seferaj, Tilaj, Golemas dhe në pasditen vonë në Agonas.

Fshatrat sado të vegjël dhe larg do kenë vëmendje të maksimale!

Fisnik Qosja si kryetari i Bashkisë Kavajë do të jetë si sot mes banorëve për t’i dhënë zgjidhje shqetësimeve dhe problemeve! Në 14 Maj bashkë fitojmë ✌”, shkruan Salianji.