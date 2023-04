“Ka veçori unike dhe gjendet rrallë në Shqipëri”- Sa kushtoi unaza me diamante me të cilën Luiz i propozoi Kiarës! Nga “ndarja”, tek ulja në gjunjë, çfarë nuk u pa nga surpriza

Luizi zgjodhi mbrëmjen e së shtunës një formë ndryshe për t’i bërë Kiarës propozimin për martesë në shtëpinë e “Big Brother Vip Albania”. Prej disa ditësh, e ai e kishte bërë atë të mendonte se ishte i dyzuar për ndjenjat ndaj saj dhe lidhjen e tyre të dashurisë.









Pika kulminante ishte në “prime”, kur moderatorja dëgjoi një rrëfim të Luizit në dhomën e rrëfimit, i cili thoshte se është nxituar në hapat që ka hedhur me Kiarën dhe mendon se lidhja e tyre nuk do funksionojë jashtë shtëpisë.

Kjo bëri që ajo të shpërthente në lot dhe kërkoi të dalë menjëherë nga shtëpia. Por, Luizi e mori përdore duke e nxjerrë në oborr me pretekstin për ta sqaruar. Por, sapo u vendosën në qendër të skenës, ai u ul në gjunjë duke nxjerrë nga xhepi një unazë. Reagimi i Kiarës ishte epik pasi moderatorja tha: “Po, por dua të ta fus një shpullë”.

Banorët e tjerë nga ana tjetër e besuan rrëfimin e Luizit në dhomën e rrëfimit, por pas momentit të propozimit u afruan pranë çiftit për ta uruar. Menjëherë pas surprizës, Arbana lexoi edhe emrin e finalistes së dytë. Efi është banorja që shkon automatikisht në finale, ndërkohë që Kiara dhe Bledi lanë shtëpinë.

Momenti i ndarjes u finalizua edhe me një përqafim mes Efit dhe Kiarës, pavarësisht përplasjeve të forta gjatë këtyre ditëve.

UNAZA

“Big Brother” është ndër formatet më të pëlqyera në vendin tonë. Personazhet pjesëmarrëse kanë fituar simpatinë dhe vëmendjen e publikut, duke i mbërthyer para ekranit me orë dhe ditë të tëra. Luizi ka suprizuar Kiarën në mënyrën më të bukur të mundshme mbrëmjen e djeshme. Pasi e bëri të mendonte që kishte dyshime për lidhjen e tyre që prej dy ditëve, gjatë mbrëmjes ai e surprizoi, duke i propozuar martesë.

Propozimi i Luizit për martesë me Kiarën morri vëmendjen e të gjithëve. Unaza me diamante që Luizi zgjodhi për Kiarën kushtoi plotë 2500 euro. Edhe këtë herë, Luizi tha që hyri në borxh për të surprizuar Kiarën. Unaza ka veçori unike dhe është një nga unazat e pakta që gjenden në Shqipëri.

PUBLIKIMI

Aktori i humorit, Elvis Pupa, ndau dje në rrjetet sociale foton me moderatoren Kiara Tito, e cila mori një propozim për martesë “live” në “Big Brother Vip”, nga partneri i saj Luiz Ejlli. Në këtë postim, bëhet publike për herë të parë dhe unaza të cilën mori Kiara nga propozimi, ku aktori ka shkrepur foton me Kiarën dhe shkruan “Sezonin dasmave e deklaroj të hapur. Iku prenotimi i parë për Shkodër. Çiftet e kësaj vere, prenotoni në ‘inbox’. Jashaaaaaa”.

Aktori Vis Pupa ka qenë ai banor, i cili ndonëse rrugëtimin brenda shtëpisë së “Big Brother Vip” e pati të shkurtër, arriti të fitonte zemrat e shqiptarëve. Së fundmi, ai ka folur lidhur me këtë eksperiencë të re që sapo kaloi, si dhe për planet e tij të ardhme. Përveç projekteve muzikore, Visi theksoi se ka folur edhe për një film ku do të marrin pjesë shumica e banorëve të “Big Brother Vip 2”.

Për TCH Visi u shpreh: “Kam qejf të bëj një film, mund të ketë disa pjesë të shkurtra humoristike…po dhe këtë filmin e kam qejf, dua të rikthejë filmin e fundit që kam regjistruar në Amerikë në 2011, dua të bëj dyshin, po dua të bëhet këtu, dua një produksion të madh, shumë vetë nga shtëpia e BBV2 kanë shprehur dëshirën të jenë pjesë e këtij produksioni”.

Banorët e BBV2 po përfliten kudo në rrjet, dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë sonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa kanë rrëfejnë historitë e tyre apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri-tjetrin.

DISTANCIMI

Këngëtari Luiz Ejlli gjatë tri ditëve të fundit u pa i distancuar nga partnerja e tij, Kiara Tito, me të cilën nisi një histori dashurie në BBV. Qëndrimi i ftohtë i këngëtarit ndaj Kiarës është vënë re edhe nga vetë moderatorja, e cila herë pas here e ka pyetur nëse ka ndonjë shqetësim, por është përballur me “indiferentizmin e tij”.

Por, duket se pas kësaj, qëndron një rreng i Luiz Ejllit, i cili po përgatiste propozimin për martesë për Kiara Titon. Teksa ndodhej në dhomën e rrëfimit, ai ka lënë hapur mikrofonin dhe biseda e tij është dëgjuar në audio. Këngëtari deklaroi se “do ishte shumë mirë sikur Kiara ta kuptonte ose ta pranonte që i ka ardhur fundi tani, kjo lidhje nuk ecën më”.

“Do ishte shumë mirë sikur Kiara ta kuptonte ose ta pranonte që i ka ardhur fundi tani, kjo lidhje nuk ecën më, ishte e bukur sa zgjati dhe le të mbyllet këtu. Çdo gjë e ka një fillim dhe një fund, do kemi kujtime të bukura. Kam lojën shumë më të rëndësishme, për hir të vërtetës nuk e shoh Kiarën në planet e mia për të ardhmen. Besoj me aq sa e kemi respektuar njëri-tjetrin uroj të më kuptojë dhe pse jo të mbesim shokë të mirë edhe jashtë tek e fundit. Nuk e kam pasur për qëllim t’i bëj gjë të keqe, përveçse të kaloj mirë me të”, tha ai gjatë bisedës në dhomën e rrëfimit.

Por në fund, këngëtari la të nënkuptohet se do i propozojë për martesë moderatores dhe theksoi “po luaj me zjarrin”.

“Ku, ku, ku po luaj me zjarrin. Të ma bëjë ajo mua këtë punë, s’më intereson hiç, jo të më propozojë për martesë por s’di çfarë”, tha Luiz Ejlli.

MISIONI

Misioni i Luizit e ka mërzitur dhe shqetësuar shumë Kiarën. Ajo i tha tre ditë më parë se u ndje shumë keq, që kur ai vendosi në pikëpyetje raportin dhe dashurinë e tyre. Por ajo që Kiarën tronditi më shumë, ishte deklarata e Luizit, ku ai u shpreh se marrëdhënia e tyre ka ecur me hapa shumë të shpejtë dhe se nuk është i sigurt nëse do ta vazhdojë këtë lidhje. Pas kësaj deklarate Kiara tha se ka ngelur pa fjalë e më pas e pyeti nëse tani ajo duhet të vendosë në dyshim dashurinë e tij për të. Luizi heshti për pak çaste e më pas i tha se do jetë koha që do e tregojë më mirë këtë gjë.

“A duhet të dyshoj të gjitha herët kur më ke thënë të dua më shumë se veten?”, pyeti Kiara Luisin. Ai u shpreh: “Koha do e tregojë”.

“Më ke lënë pa fjalë”, reagoi Kiara e mërzitur e cila u largua dhe shpërtheu në lot. Gjatë ditës së premte ajo është parë të qëndrojë e vetme në verandë me lot në sy. Por misioni më i ri i Luiz Ejllit ka qenë të bëjë Kiara Titon të besojë se është i mërzitur me të, duke iu sjellë ftohtë.

Mbrëmjen e djeshme Kiara i kërkoi të flisnin, por ai refuzoi duke thënë se dëshironte të flinte. I pyetur nga Kiara nëse këtë sjellje po e bënte për lojë, apo e kishte në lidhje raportin e tyre, ai u shpreh se kishte të bënte pikërisht me raportin e tyre. Mëngjesin e sotëm ata konsumuan kafen e mëngjesit bashkë, por nuk patën komunikim.

Më pas Kiara ka nisur të shprehë ndjenjat e saj për të dhe i kërkoi të mos dyshoj tek ajo, madje duke iu betuar që e dashuron, por tha se kjo gjendje mes tyre po e frikëson. Pasi moderatorja u largua nga ai për të qëndruar vetëm, Luizi nisi që të fliste me kamerat dhe tha se ‘nuk e meritonte atë’.

“Po të ma kishte bërë Kiara mua këtë punë. Prandaj them unë se nuk e meritoj Kiarën, se Kiara është më e mirë se unë. T’ia ha zemrën, vdeksha unë për të”, dëgjohet të thotë këngëtari i njohur.