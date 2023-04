Kolegji Zgjedhor rrëzon kërkesën e PD për çregjistrimin e tij, Qerim Ismailaj zyrtarisht në garë për kreun e bashkisë Mallakastër

Kolegji Zgjedhor ka konfirmuar Qerim Ismailajn si kandidat të PS-së për bashkinë e Mallakstrës. PD ankimoi vendimin e marrë nga KAS në 19 prill, ku emri i Ismailajt u la në fletën e votimit. Ndërsa me vendimin e ditës së sotme, Kolegji Zgjedhor cakton përfundimisht se emri i Ismailajt do jetë në fletën e votimit për garën e zgjedhjeve lokale të 14 majit.PD kërkoi çregjistrimin e tij me argumentin se ishte dënuar me 6 muaj burg nga gjykata për falsifikim dokumentesh dhe për këtë arsye është subjekt i ligjit të dekriminalizimit.

Ndërsa përfaqësuesit e PS-së u mbrojtën me argumentin se ky dënim ishte konvertuar në orë punë publike dhe se kandidati Qerim Ismailaj nuk shkelte ligjin për të kandiduar.

Kryetari i Bashkisë së Mallakastrës Qerim Ismailaj është dënuar në muajin shkurt nga GJKKO me 6 muaj burg, dënim që iu konvertua me 40 orë pune për interes publik, me akuzën për “Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve”.

Ismailaj është dënuar nga GJKKO për falsifikim dokumentesh, pasi ai ka rezultuar i dënuar më parë në Greqi, pasi ka rrahur një person në vitin 1999. Ismailaj nuk e kishte deklaruar këtë në formularin e dekriminalizimit, por ka thënë se s’ka qenë në dijeni të këtij dënimi në Greqi. Ka qenë vetë Partia Demokratike që ka denoncuar dënimin e Ismilajt në Greqi, që më pas u zbulua nga përgjigja e letër porosisë greke.