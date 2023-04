Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









“ELIRA KOKNA U MERRTE PARA KLIENTEVE QE PADISNIN SHQIPERINE DHE I NDANTE ME RAMEN”

BERISHA: RAMA SHPENZIME LUKSI, 22 MLN EURO PER AVION PERSONAL, DEL ME LOPATE NE DORE SI QENGJ

Zbulohet dokumenti me shpenzimet marramendëse

Flet për krizë globale, por Edi Rama shpenzon 5 milionë euro për rregullimin e vilës qeveritare

“Qyteti je ti”, takime me qytetarët në Spitallë të Durrësit

Igli Cara: Shoh nevojë urgjente për vëmendje dhe dëshirën për ndryshim

“Qyteti po shuhet! Bashki pa identitet”

“Në vend të premtimeve të kërkojë ndjesë”, Boçi: Të largohen ata që e çuan Elbasanin drejt dështimit

“Kur qendra e ka problematika të theksuara në infrastrukturë, imagjino zonat informale”

PARTIA E LIRISE

Meta: Llatja i Elbasanit s’përballet dot me Boçin, Sako i shmanget debatit me Igli Carën në Durrës

Në faqen e parë të gazetës “Panorama” do të lexoni:

Në faqen e parë të gazetës “Panorama Sport” do të lexoni: