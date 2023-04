Lufta në Ukrainë/ Abramovich dhe pesë oligarkë të tjerë po kërkohen në Greqi për pastrimin e parave

Një hetim për paratë e zeza dhe një urdhër për ngrirjen e pasurive të gjashtë miqve të fuqishëm të Vladimir Putinit, të cilët mund të kenë një prani në Greqi nëpërmjet aktiviteteve financiare të hapura ose të fshehta, u urdhërua nga Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave me një dokument urgjent të nënshkruar nga kreu Haralambos Vurliotis.









Edhe pse lufta në Ukrainë nuk është më në shkallët e lajmeve televizive dhe është më pak shqetësuese për pjesën tjetër të medias në Greqi, në terren dhe në prapaskenë betejat janë ende të ndezura dhe ndonjëherë të ashpra. Miqtë e presidentit rus që e mbështetën dhe vazhdojnë ta mbështesin atë në fushatën e luftës që filloi 14 muaj më parë dhe vazhdon të kërcënojë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës janë ende në shënjestër.

Si në fuqi të plotë, vazhdon të jetë zbatimi i një pakete gjithëpërfshirëse dhe të fortë masash kufizuese të vendosura nga BE që synon të minojë aftësinë e Kremlinit për të financuar luftën, imponojnë kosto të qarta ekonomike dhe politike mbi elitën ruse dhe gërryejnë bazën e saj ekonomike. Dhe duket se mund të ketë prova për t’u hetuar për aktivitetet e miqve të Putinit, të hapura apo të fshehta, që kanë lidhje edhe me Greqinë, siç dëshmon edhe dokumenti që nxjerr në dritë media greke “ProthoTEMA”.

Dokumenti i Autoritetit Kundër Pastrimit të Parave që kërkon identifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së gjashtë oligarkëve

Kjo është letra e shënuar “Urgjente” nga Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave dhe datë 15.04.2023 drejtuar të gjitha autoriteteve përkatëse dhe subjekt “Përditësim mbi sanksionet e fundit financiare”, në përmbajtjen e së cilës përmenden emrat e gjashtë rusëve oligarkë dhe 15 ushtarakë ndaj të cilëve janë vendosur masa kufizuese. Gjashtë nga të ashtuquajturit “emra të rëndë” që i qëndruan pranë Vladimir Putinit dhe po hetohen për para të zeza e jo vetëm.

Nëpërmjet shkresës, presidenti i Autoritetit, Charalambos Vourliotis, kërkon nga të gjitha agjencitë kompetente që në rast se identifikojnë emrat e personave të përfshirë në listën e përditësuar të sanksioneve, të vijojnë me procedurat për ngrirjen e pasurive të personave fizikë dhe juridikë, personat ose subjektet që ekzistojnë në listat përkatëse, si dhe pasuritë që ata kontrollojnë nëpërmjet zëvendësve ose mbajnë së bashku me të tjerë, ndalimin e hapjes së llogarive dhe hapjes së kutive bankare dhe ofrimin e shërbimeve financiare.

Kë po kërkojnë

Arkady Rotenberg është një biznesmen i shquar rus që besohet se ka lidhje të ngushta me presidentin Vladimir Putin.

Sipas asaj që përmendet në listën e sanksioneve, që nga marsi 2014 Rotenbergose kompanitë e tij kanë marrë kontrata qeveritare që arrijnë në më shumë se 7 miliardë dollarë. Në vitin 2015, Rotenberg kryesoi renditjen vjetore të kontratave publike për nga vlera, pasi qeveria ruse i dha atij kontrata me vlerë 555 miliardë rubla. Shumë nga këto kontrata janë dhënë pa procedura konkurruese, theksohet. Më 30 janar 2015, kryeministri Dmitry Medvedev nënshkroi një dekret duke i dhënë Stroygazmontash (në pronësi të Rotenberg) një kontratë publike për të ndërtuar urën Kerç nga Rusia në “Republikën e Krimesë” të aneksuar ilegalisht.

Nëpërmjet kontratave, Rothenberg ka përfituar financiarisht nga qeveria ruse, theksohet. Për pjesëmarrjen e tij në ndërtimin e urës së Kerçit, atij iu dha titulli shtetëror “Hero i Federatës Ruse” në Mars 2020.

Më 30 janar 2021, Rotenberg pretendoi se ishte përfituesi i të ashtuquajturit “pallat” të Putinit në Gelendzhik, i cili shfaqet në hetimin e Fondacionit Anti-Korrupsion të Alexei Navalny. Rotenberg raportohet gjithashtu të jetë kryetar i bordit të shtëpisë botuese Prosvescheniye, e cila ka zbatuar në mënyrë specifike programin “Për fëmijët e Rusisë: Adresa: Crimea”, një fushatë e marrëdhënieve me publikun e krijuar për fëmijët e Krimesë, e cila tani është ruse. qytetarët që jetojnë në Rusi, prandaj mbështet politikën e qeverisë ruse për integrimin e Krimesë në Rusi.

Alexander Semenovich Vinokourov

Alexander Semenovich Vinokurov është një biznesmen rus me interesa në shitje me pakicë ushqimore, farmaceutikë, bujqësi dhe infrastrukturë. Ai mban pozicione drejtuese në Marathon Group dhe Magnit, kompania më e madhe ruse e shitjes me pakicë të ushqimit.

Ai zotëron gjithashtu aksione në Demetra-Holding, një nga kompanitë më të mëdha të tregtimit të drithit në Rusi, aktive në eksportet e drithërave, me vendin që është eksportuesi më i madh i drithit në botë. Ai është i martuar me Ekaterina Sergeevna Vinokourova, vajzën e Sergei Lavrov, ministrit të Punëve të Jashtme të Federatës Ruse. Babai i tij është Semen Vinokourov, i cili ka qenë drejtues i ndërmarrjes shtetërore Capital Pharmacies dhe konsiderohet si një nga sipërmarrësit më të rëndësishëm në industrinë farmaceutike ruse.

Prandaj, Alexander Semenovich Vinokourov ka lidhje të ngushta me qeverinë e Federatës Ruse dhe është aktiv në sektorët ekonomikë që ofrojnë një burim të rëndësishëm të ardhurash për qeverinë e Putinit, përgjegjëse për aneksimin e Krimesë dhe destabilizimin e Ukrainës.

Më 24 shkurt 2022, në vazhdën e fazave fillestare të goditjes parandaluese të Rusisë kundër Ukrainës, Vinokourov së bashku me 36 biznesmenë të tjerë u takuan me presidentin rus dhe anëtarë të tjerë të qeverisë ruse për të diskutuar ndikimin e kursit të veprimit të tij pas sanksioneve nga perendimi. Fakti që ai u ftua për të marrë pjesë në këtë takim dëshmon se ai është anëtar i rrethit të ngushtë të Putinit dhe se ai mbështet ose zbaton veprime ose politika që minojnë dhe kërcënojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës. Ai dëshmon gjithashtu të jetë një nga biznesmenët e shquar që operon në sektorët ekonomikë që siguron një burim të rëndësishëm të ardhurash për qeverinë e Rusisë. Dmitry Arkadyevich është pronari i shumicës dhe ish-CEO i kompanisë së plehrave minerale Uralchem ​​dhe aksionari më i madh i Uralkali. Grupi rus Uralchem ​​prodhon një gamë të gjerë produktesh kimike, duke përfshirë plehrat inorganike dhe nitratin e amonit. Sipas të njëjtës kompani, ajo është prodhuesi më i madh i nitratit të amonit, si dhe prodhuesi i dytë më i madh i amoniakut dhe plehrave azotike në Rusi.

Dmitri Arkadievich

Të dyja kompanitë janë përcaktuar asete strategjike nga shteti rus. Prandaj, Arkadievich është aktiv në sektorët ekonomikë që ofrojnë një burim të rëndësishëm të ardhurash për Qeverinë e Federatës Ruse. Dhe ky biznesmen mori pjesë në takimin e 24 shkurtit 2022 me Putinin. Në dhjetor 2021, Arkadyevich riregjistroi kompanitë e tij me bazë në Qipro Uralchem ​​​​Holding dhe CI-Chemical Invest, të cilat kontrollojnë Uralchem ​​nën juridiksionin rus, në një rajon të veçantë administrativ në ishullin Oktyabrsky në Rajonin e Kaliningradit.

Alexandra Melnichenko

Alexandra Melnichenko është gruaja e industrialistit rus Andrei Igorevich Melnichenko, i cili i transferoi asaj në 9 mars 2022 pronësinë ligjore dhe përfituese të EuroChem Group, një prodhues i madh i plehrave, si dhe kompania e qymyrit Suek.

Alexandra Melnichenko përfiton nga pasuria dhe pasuria e burrit të saj. Në mars 2022, ajo zëvendësoi bashkëshortin e saj si pronare e re përfituese e Firstline Trust, e cila menaxhohet nga Linetrust PTC Ltd, një kompani që është pronari përfundimtar i Grupit EuroChem . Ai është i lidhur me një biznesmen të shquar aktiv në sektorët ekonomikë që ofrojnë një burim të rëndësishëm të ardhurash për Rusinë.

Ndër emrat e oligarkëve rusë që bien në sy në listëështë edhe ai i Roman Abramovich. Për këtë të fundit raportohet se mban lidhje të gjata dhe të ngushta me Putinin, se ka akses të privilegjuar me të dhe mban marrëdhënie shumë të mira me të. Se Putini e ka ndihmuar atë të ruajë pasurinë e tij të madhe. Zakonisht raportohet se ai është një aksioner kryesor i grupit të çelikut Evraz, i cili është një nga taksapaguesit më të mëdhenj në Rusi. Ata besojnë se Abramovich ka përfituar nga vendimmarrësit rusë përgjegjës për aneksimin e Krimesë dhe destabilizimin e Ukrainës.

Vadim Nikolaevich

Vadim Nikolaevich është një biznesmen rus me interesa biznesi në Gjeorgji dhe zhvillimin e pasurive të paluajtshme. Në vitin 2004 ai themeloi Grupin Rusarg, i cili është një prodhues i madh i mishit të derrit, yndyrës dhe sheqerit dhe ishte ferma më e rëndësishme bujqësore në Rusi në vitin 2021. Dhe ai ishte me ftesë të presidentit rus në takimin më 24 shkurt 2022 së bashku me 36 biznesmenët e tjerë.

Ushtria

Brenda përmbajtjes së listës së përditësuar të sanksioneve të BE-së që synon të minojë aftësinë e Kremlinit për të financuar luftën, ai përfshin gjithashtu emrat e 15 personelve ushtarak që luajtën një rol të madh në sulmet kundër trupave ukrainase, duke shkaktuar vdekje dhe viktima në popullatën civile.

Për shembull, përmendim kapitenin Georgiy Starostin, i cili, sipas listës së sanksioneve, është anëtar i njësisë së paraplanifikimit të sulmit raketor në qendrën kryesore IT të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Ruse. Në këtë cilësi, ai akuzohet se ka luajtur një rol kyç në sulmet me raketa ruse kundër Ukrainës, përfshirë kundër objektivave civile, gjatë periudhës nga prilli deri në tetor 2022, të cilat rezultuan në më shumë se 30 vdekje dhe më shumë nga 100 të plagosur vetëm në tetor 2022.

Prandaj, kapiteni Starostyn, sipas dokumentit në fjalë, është përgjegjës për mbështetjen ose zbatimin e veprimeve ose politikave që minojnë ose kërcënojnë integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës.

Nën emrin e Starostin është ai i kapitenit Sergei Ilyin, një anëtar i njësisë së para-planifikimit të sulmit raketor në qendrën kryesore IT të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Ruse. Në këtë cilësi, raportohet se ai luan një rol kyç në sulmet me raketa ruse kundër Ukrainës. Emra të tjerë të personelit ushtarak që luajtën një rol kyç në luftën e shpallur nga Rusia kundër Ukrainës dhe janë në listën e sanksioneve të BE-së. ata janë të kapitenit Yuriy Nikonov, toger Ekaterina Chugunova, toger Igor Groza, major Ivan Popov dhe të tjerë.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare