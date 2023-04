Nuk po fle mirë? Ekziston një mënyrë për të kompensuar problemet e gjumit

Tani ka prova të palëkundshme që gjumi i paqëndrueshëm – qoftë për shumë orë apo vetëm disa – është i lidhur me komplikime të ndryshme shëndetësore, duke çuar në një jetëgjatësi më të shkurtër. Studiuesit nga Kina, megjithatë, zbuluan se aktiviteti fizik mund të kompensojë disa nga këto efekte negative. Studimi përkatës u publikua në Gazetën Evropiane të Kardiologjisë Parandaluese.









Si stërvitja adekuate fizike ashtu edhe gjumi i shëndetshëm kontribuojnë në jetëgjatësi, por ende nuk dihet nëse stërvitja mund të veprojë në mënyrë mbrojtëse kundër efekteve të çrregullimeve të gjumit. Për më tepër, nuk kishte prova të matshme dhe të sakta nga studimet e mëparshme, pasi ato bazoheshin në raportet e pjesëmarrësve.

Prandaj, studiuesit studiuan për herë të parë efektet e përbashkëta të aktivitetit fizik dhe kohëzgjatjes së gjumit në rrezikun e vdekshmërisë, duke përdorur të dhëna të bazuara në një pajisje të veshur – një byzylyk. Rreth 90,000 të rritur të moshës 40 deri në 73 vjeç morën pjesë në studim (mosha mesatare 62 vjeç), pjesë e bazës së të dhënave të Biobank në Angli, të cilët mbanin byzylykun për një javë midis 2013 dhe 2015.

Kohëzgjatja e gjumit gjatë natës u klasifikua si e shkurtër (më pak se gjashtë orë), normale (gjashtë deri në tetë orë) ose e gjatë (më shumë se tetë orë). Në përputhje me rrethanat, vëllimi i ushtrimeve u nda sipas faktit nëse ai ishte i ulët, i mesëm apo i lartë dhe intensiteti i tij (i moderuar ose i fuqishëm) bazuar në udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), d.m.th. 150-300 minuta aktivitet fizik aerobik me intensitet të moderuar – ose të paktën 75-150 minuta aktivitet fizik aerobik me intensitet të fuqishëm – ose një kombinim ekuivalent i aktivitetit me intensitet të moderuar dhe të fuqishëm gjatë gjithë javës.

Duke ekzaminuar lidhjen e gjumit me aktivitetin fizik dhe vdekjen e hershme, u zbulua se:

Për ata që angazhohen në një sasi të vogël ushtrimesh, gjumi i shkurtër dhe i gjatë u shoqëruan me një rritje prej 16% dhe 37% të rrezikut të vdekjes nga të gjitha shkaqet, respektivisht.

për pjesëmarrësit me frekuencë të moderuar të ushtrimeve, vetëm gjumi i shkurtër u konsiderua i dëmshëm, me 41% më shumë gjasa për vdekje nga çdo shkak.

për ata që mbanin një sasi të lartë ushtrimesh, kohëzgjatja e gjumit nuk ishte e lidhur me rrezikun e vdekjes.

për vdekjen kardiovaskulare, pjesëmarrësit me gjumë të shkurtër dhe vëllime të ulëta ushtrimesh kishin një rrezik 69% të rritur , por kjo u eliminua kur stërvitja u rrit në vëllime të moderuara ose të larta.

Për vdekjen nga kanceri , ata me kohëzgjatje më të gjatë gjumi dhe vëllim më të ulët të stërvitjes kishin një rrezik 21% më të lartë, i cili u eliminua nga vëllimi i moderuar ose i lartë i ushtrimeve, respektivisht.

Në lidhje me intensitetin e ushtrimeve:

Ata që nuk i plotësuan rekomandimet e OBSH-së, gjumi i shkurtër dhe i gjatë u shoqëruan me një rrezik 31% dhe 20% më të lartë të vdekjes nga të gjitha shkaqet, respektivisht. Megjithatë, këto rreziqe u eliminuan tek ata që plotësuan rekomandimet e OBSH-së.

Për vdekjen kardiovaskulare , pjesëmarrësit me më pak orë gjumë që nuk plotësonin rekomandimet e intensitetit të ushtrimeve kishin një rrezik 52% në rritje, i cili u reduktua në zero tek ata që ndoqën rekomandimet.

Për vdekje nga kanceri, ata që flinin me orë të gjata dhe nuk iu përgjigjën këshillave kishin një rrezik 21% në rritje, i cili u eliminua tek ata që ndiqnin udhëzimet e OBSH-së.

“Në një skenar ideal, njerëzit do të ushtroheshin dhe do të flinin mjaftueshëm. Megjithatë, studimi ynë tregon se ushtrimet adekuate fizike mund të kompensojnë pjesërisht efektet e dëmshme të mungesës së gjumit të mirë të natës”, përfundon autori i studimit Dr. Jihui Zhang nga Universiteti Mjekësor Guangzhou në Kinë.