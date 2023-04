“Shihe fytyren e famshme të mbesës tënde”/ VIDEO skandali, Megi Pojani dredh të pasmet mbi varrin e të afërmve të saj

Një video skandaloze e Megi Pojanit teksa tallet me stërgjyshen e saj të vdekur në varreza është bërë virale.









Moderatorja ndodhej tek varri i stërgjyshes së bashku me të motrën, Marsi Pojani, e cila ka publikuar edhe videon në Instagram, por që më pas e ka fshirë.

Megi Pojani shihet teksa bën lëvizje provokuese mbi varr, tall dhe përqesh të ndjerën.

“Jo nuk i them më fal, ajo nuk e di as çfarë po bëj, nuk e di që Instagram-i ekziston dhe këtë gjë do e shohë gjithë bota sepse stërmbesa e saj it’s fucking famous. Po unë jam e famshme, shikoje këtë fytyrë, kjo kushton para”, dëgjohet ajo duke thënë.