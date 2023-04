U martua me Elliot Grainge, Sofia Richie mahnit me fustanini e nusërisë nga “Chanel”

Sofia Richie dukej e mrekullueshme si nuse gjatë ditës së saj të mrekullueshme të dasmës ! Modelja veshi një fustan mahnitës firmës së famshme “Chanel”.









Teksa ecte nëpër korridor dhe shkëmbeu betimet me bashkëshortin e saj tani Elliot Grainge . Fustani mbante një siluetë unike nusërie me një dekolte të kthyer kryq, me të cilën Sofia mahniti përpara ceremonisë.

“Është një magji e tillë,unë sinqerisht mendoj se Elliot do ta pëlqejë atë. Ai është tifozi im më i madh kur bëhet fjalë për çdo gjë që vesh. Nëse ai nuk qan, do të jem shumë i trishtuar.”- tha Sofia për Vogue .

Sofia njihet për veshjen elegante sa herë që mundet, dhe fustani i saj i nusërisë ishte një shtesë unike në gardërobën e saj.

“Përgjithmonë nuk është mjaft e gjatë,” shkruhej.

Fansat e saj u gëzuan me entuziazëm për të dhe për lajmin emocionues që ajo ndau në atë kohë. Mes shumë mesazheve “Urime”, disa fansa komplimentuan fotot, të cilat shfaqnin unazën e pabesueshme të fejesës me diamantë të shtrejtë.

Kujtojmë që Sofia dhe Elliot filluan të takoheshin rreth fillimit të vitit 2021. Ata u panë për herë të parë duke u shoqëruar në publik në dalje të ndryshme, duke përfshirë një takim për darkë, atë mars dhe konfirmuan lidhjen e tyre pak kohë më vonë. Përpara kësaj, ajo kishte lidhje me Scott Disick pa pushim për disa vite derisa ata e ndërprenë atë përgjithmonë në maj 2020. Deri në dasmën e tyre të 21 prillit, Sofia dhe Elliot kaluan disa ditë në Francë me të dashurit e tyre, duke u zhytur në diell dhe duke shijuar një pushim para dasmës.

Përpara se Sofia dhe Elliot të fejoheshin, babai i saj Lionel Richie thuhet se ishte i emocionuar për romancën e tyre pasi ai e njeh Elliotin që kur ishte fëmijë. “Ka një nivel të thellë besimi midis [Sofisë dhe Elliot],” tha një burim EKSKLUZIVËSHT për HollywoodLife për çiftin përpara fejesës së tyre. “Baballarët e tyre janë shumë të afërt, kështu që ajo e njeh prej kohësh. Babai i saj nuk mund të ishte më i lumtur.”