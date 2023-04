“Do dominojmë volejbollin shqiptar për 5-6 vitet e ardhshme”, kapiteni i kampionëve bardheblu rrëfehet në “Panorama TV”: Ka një mllef të madh ndaj Tiranës

Ledion Martiro, kapiten dhe MVP i finaleve së kampionatit kombëtar të volejbollit për meshkuj, ka treguar në “Panorama TV” emocionet e fitores së trofeut. Ai është i bindur se skuadra do të dominojë skenën e volejbollit shqiptar për shumë vite, duke dhuruar një dominim si asnjëherë më parë për ngjyrat bardheblu në këtë sport.









“Në kampionatin shqiptar kemi vënë hegjemoninë totale prej dy vitesh. Që nga 2021 ne konfirmojmë të gjitha Kupat dhe me 3 të këtij sezoni janë 8 trofe, gjë që në 26 vite volejboll të Tiranës nuk i kishte ndodhur dhe kërkojmë të vazhdojmë me këto ritme dhe të tregojmë që jemi të gjithë më të mirët.

Finalet janë gjithmonë të bukura, aq më tepër me ekipin e Partizanit, kishte 20 vite që nuk dilte një derbi i tillë. Meqë Tirana e Partizani kanë prodhuar gjithmonë volejboll cilësor, finalet kanë qenë emocionuese, edhe pse i mbyllëm 3-1 me rezultat të përgjithshëm, por të gjitha ishin pikë më pikë dhe ishin shumë emocionuese të vështirë. I përgëzoj djemtë edhe ekipin e Partizanit që ka treguar një nivel shumë të lartë në volejboll.

Ne kishim edhe aktivitete të tjera si Liga Unike dhe kupa “Gjergj Kastrioti”. Ne u skualifikuam por i kthyem në forcë dhe i kushtuam vëmendje sezonit. Edhe pse në fillim kishim luhatje të jashtëzakonshme në ekip, për shkak të largimeve, u munduam t’i zëvendësojmë. Por nganjëherë ka eksperimente e dështime, në i kthyem në forcë dhe ja ku jemi me tripletë.

Unë jam rritur dhe kam dalë nga akademia e Tiranës, këtë trofe e kisha si detyrim moral që të riktheja suksesin në kampionat. Nuk ka qenë një rrugëtim i thjeshtë, ka qenë një luftë e madhe, kemi pasur një staf dhe kub model.

E nisëm sezonin me shumë eksperimente. Patëm fatin të kishim në ekip Gonzalo Lapera, por edhe një argjentinas tjetër, pasuesin Huan Rodrigez, i cili është shumë i ri në moshë, 20 vjeç, në një kampionat që do ecuri më të madhe. Kemi pasur luhatje të jashtëzakonshme gjatë kampionatit, por në fund kur del kampion vështirësitë harrohen. Më shumë nga ana taktike se ndonjë gjë tjetër, vetëm ana taktike ka çeduar pak.

Mbështetja është maksimale, çdo gjë që kemi dashur, ndihmë nga sponsorët, ka qenë e frytshme. Tifozeria të them të drejtën ka një rënie, pavarësisht se në play-off dhe finale ka gjithmonë tifozeri. Por gjatë kampionatit e shoh që ka një rënie dhe do të doja që të ftoja të gjithë dashamirësit e sportit se kemi prodhuar volejboll cilësor.

Besoj se mund ta kalojmë rekordin e viteve 1994-1996, se kemi bërthamë shumë të mirë në ekip, nuk jemi të gjithë të ardhur, jemi të rritur bashkë 4-5 lojtarë të ekipit, të rritur që nga moshat e deri te ekipi i parë, njohim lojën më mirë dhe jemi afër me njëri-tjetrin. Besoj se do të dominojmë për 5-6 vitet e ardhshme volejbollin shqiptar.

MVP në finale? Kur e thua kështu duket sikur jam heroi , por janë të gjithë djemtë e ekipit, trajneri e ndihmësi, stafi që është kurdoherë i gatshëm.

Të jesh kapiten është përgjegjësi e madhe dhe duhet të zgjidhësh situata. Kjo është përgjegjësia që kam pasur aty. Edhe kur nuk isha jam munduar që të jap frymë pozitive ekipit edhe në momente më të rënduara. Finalet janë në një moment të jashtëzakonshëm ku edhe para se të gjuash topin apo pikën, është emocion i bukur, çështjen e kapitenit e kanë të gjithë, janë të gjithë lider.

Kemi një periudhë pauze se kombëtarja këtë vit nuk do të grumbullohet. Do të bëj maksimumin. Të dalësh lojtari më i mirë nuk është puna e një viti, por është punë shumëvjeçare që e bëj me pasion të madh. Falënderoj klubin që më ka besuar shiritin e kapitenit.

Si klub do vazhdojmë në këtë rrugë që kemi nisur, nuk është vetëm ky qëllimi por edhe të përfaqësojmë Shqipërinë me anë të klubit në arenën ndërkombëtare, në Kupat e Europës kur do të hidhet edhe shorti në gusht a shtator, shpresoj që të kalojmë fazën e parë të grupeve.

Dhuna në basketboll? Unë kam qenë i pranishëm e kam parë dhe në fakt dënoj dhunën e ushtruar nga ana e të dyja ekipeve. Jo se jam pjesë e Tiranës, por iniciator nuk ishte klubi i Tiranës, por i Partizanit. Ndërsa te ndeshja e basketbollit, nuk dua të mbaj anën e një ekipi, e shoh si spektator, por ka një mllef shumë të madh karshi klubit tonë. Të jesh më i miri gjithmonë shahesh. Por dua të them që puna, lodhja, mbështetja dhe e gjithë mundi i vitit është te ato pesë ndeshjet finale dhe mendoj se nuk është mënyra më e mirë që arbitrazhi të vendosë për fatin, por puna e gjithë vitit. Nëse je më i miri, e ke kollaj të fitosh. Këto duhet të sheshohen, nuk jam dakord për këto lloj situatash.

Ndodh edhe në volejboll, ndodh në të gjithë sportet të kesh konfrontim fizik, por ne jemi treguar ekip model, nuk jemi përfshirë asnjëherë në situata të tilla, edhe kur ka pasur iniciativa nga ekipe të tjera. Mundohemi t’i sheshojmë se nuk kemi pse të merremi me vogëlsi kur e dimë se mund të luajmë e fitojmë. Nuk janë të mira e përsëriten. Ndodh edhe në arenën ndërkombëtare, është emocion, lodhje, kur të hahet mundi i gjithë vitit, mund të reagosh. Por nuk është mënyra më e mirë kjo”, tha Martiro ndër të tjera në intervistën e tij.

PANORAMASPORT.AL