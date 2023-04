“E vuajta me zemër”/ I kujton nominimin, Luizit nuk i del inati me Dean: Dëgjove urdhrat e kuçedrës, ti ishe ushtari besnik i Oltës

Luizi dhe DeaMishel nuk i kanë harruar inatet e vjetra. Gjatë një bisede në oborr kanë debatuar në lidhje me nominim e bërë nga Dea me kutinë e Pandorës, “Luiz-Kiara-Efi”.









Luizi u shpreh se ishte zemëruar me Dean jo se ishte një zgjedhje e saj, por sepse ajo luajti lojën e Oltës, duke zbatuar urdhrat e saj.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Unë e vujta me zemër atë nominim.

Dea: Edhe unë vuajta me zemër që ofendove shoqet e mia.

Luizi: Ti nuk kishe gjë, as me mua, as me Efin e Kiarën. E bone se dëgjove urdhrat e kuçedrës, se ishe ushtar besnik e saj.

Dea: Ti nuk di asgjë për atë situatë

Luizi: Unë reagova me zemër

Dea: Ti çfarë bëre, më kërcënove

Luizi: Të kërkova falje, reagova me zemër në atë situatë, unë gjënë time e ruaj me zemër e shpirt.

Dea: Ti me zemër je i shëmtuar. E ça bëre, më kërcënove se do më shkarravisje në mure

Luizi: Të kërkova falje, shfryva dhe erdha të kërkova ndjesë, se po më dhembte zemra për atë nominim.

Dea: Unë kam pas situata për viktimizim, por s’i kam përdorur.

Luizi: Kujt ia bën këto ti? I di servilizmat e tua.