Facebook dhe Twitter do të përballen me rregullat e reja të përmbajtjes së BE-së deri më 25 gusht

Platformat më të mëdha të mediave sociale në botë, Facebook, Twitter, TikTok dhe të tjera do të duhet të godasin përmbajtjen e paligjshme dhe të dëmshme ose do të përballen me gjoba të mëdha sipas Aktit të Shërbimeve Digjitale të Bashkimit Evropian që nga 25 gushti.









Komisioni Evropian sot do të caktojë 19 platforma shumë të mëdha në internet (VLOP) dhe motorë kërkimi që do të jenë nën shqyrtimin e ligjit të gjerë të përmbajtjes në internet. Këto firma do të përballen me kërkesa strikte, duke përfshirë heqjen e menjëhershme të përmbajtjeve të paligjshme, sigurimin që të miturit të mos synohen me reklama të personalizuara dhe kufizimin e përhapjes së dezinformatave dhe përmbajtjeve të dëmshme si ngacmimi kibernetik.

“Me një shkallë të madhe vjen përgjegjësi e madhe”, tha komisioneri i tregut të brendshëm të BE-së Thierry Breton në një konferencë me gazetarët. “Nga 25 gushti, me fjalë të tjera, saktësisht katër muaj [nga] tani, platformat online dhe motorët e kërkimit me më shumë se 45 milionë përdorues aktivë…do të kenë detyrime më të forta”.

Kompanitë e përcaktuara me mbi 45 milionë përdorues në BE përfshijnë:

— Tetë platforma të mediave sociale, përkatësisht Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest dhe Snapchat;

— Pesë tregje online, përkatësisht Amazon, Booking, AliExpres, Google Shopping dhe Zalando;

— Platforma të tjera, duke përfshirë dyqanet e aplikacioneve të Apple dhe Google, Google Maps dhe Wikipedia, si dhe motorët e kërkimit Google dhe Bing.

Këto platforma të mëdha do të duhet të ndalojnë shfaqjen e reklamave për përdoruesit bazuar në të dhëna të ndjeshme si feja dhe opinionet politike. Përmbajtja e krijuar nga AI, si videot dhe fotot e manipuluara, të njohura si “deepfakes”, do të duhet të etiketohen.

Kompanitë gjithashtu do të duhet të kryejnë vlerësime vjetore të rreziqeve që paraqesin platformat e tyre për një sërë çështjesh si shëndeti publik, siguria e fëmijëve dhe liria e shprehjes. Atyre do t’u kërkohet të përcaktojnë masat e tyre për mënyrën se si po trajtojnë rreziqe të tilla. Vlerësimi i parë do të duhet të finalizohet më 25 gusht.

“Këto 19 platforma shumë të mëdha në internet dhe motorë kërkimi do të duhet të ridizajnojnë plotësisht sistemet e tyre për të siguruar një nivel të lartë privatësie, sigurie dhe sigurie të të miturve me verifikimin e moshës dhe mjetet e kontrollit prindëror”, tha Breton.

Firmat e jashtme do të auditojnë planet e tyre. Ekipi i zbatimit në Komision do të ketë akses në të dhënat dhe algoritmet e tyre për të kontrolluar nëse po promovojnë një sërë përmbajtjesh të dëmshme – për shembull, përmbajtje që rrezikon shëndetin publik ose gjatë zgjedhjeve.

Gjobat mund të shkojnë deri në 6 për qind të qarkullimit të tyre vjetor global dhe rastet shumë serioze të shkeljeve mund të rezultojnë në ndalime të përkohshme të platformave.

Breton tha se një nga testet e para për platformat e mëdha në Evropë do të jenë zgjedhjet në Sllovaki në shtator për shkak të shqetësimeve rreth “luftës hibride që ndodh në mediat sociale, veçanërisht në kontekstin e luftës në Ukrainë”.

“Unë jam veçanërisht i shqetësuar nga sistemi i moderimit të përmbajtjes ose Facebook, i cili është një platformë, që luan një rol të rëndësishëm në ndërtimin e opinionit për shembull për shoqërinë sllovake”, tha Breton. “Meta duhet të hetojë me kujdes sistemin e saj dhe ta rregullojë atë, aty ku duhet, sa më shpejt që të jetë e nevojshme.”

Komisioni do të shkojë gjithashtu në Twitter në SHBA në fund të qershorit për të kontrolluar nëse kompania është e gatshme të pajtohet me DSA. “Me ftesë të Elon Musk, ekipi im dhe unë do të kryejmë një test stresi drejtpërdrejt në selinë e Twitter”, shtoi Breton.

TikTok ka kërkuar gjithashtu që Komisioni të kontrollojë nëse do të jetë në përputhje, por ende nuk është caktuar një datë.

Komisioni është gjithashtu në procesin e përcaktimit të “katër deri në pesë” platforma shtesë “në javët e ardhshme”. Platformat pornografike si PornHub dhe YouPorn kanë thënë se 33 milionë dhe 7 milionë europianë vizitojnë faqet e tyre të internetit përkatëse çdo muaj – që do të thotë se ata nuk do të duhet të përballen me kërkesa shtesë për të trajtuar rreziqet që mund të paraqesin për shoqërinë.

