Meta thirrje qytetarëve nga Korça: Dilni masivisht në votime, t’i japim fund monizmit më 14 maj

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta pas tryezës me qytetarët në Korçë ka zhvilluar edhe një konferencë me gazetarët.









Meta theksoi se më 14 maj qytetarëve në të gjithë Shqipërinë do t’u kthehet pushteti i munguar. Më tej ai shtoi se pas 14 maj taksat e shqiptarëve nuk do të shpërdorohen më, ndërsa u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin masivisht në votime.

Pyetje: Përse Alibeaj merret me Ilir Metën dhe Sali Berishën dhe jo me Ramën?

Meta: Nuk i vëmë faj askujt atyre që nuk kanë kandidatët përse merren me Metën dhe Berishën. Qytetarët shqiptarë më 14 maj do të votojnë. Këtu është një kullë që ka kushtuar gati 6 mln euro dhe që ka goditur rëndë identitetin e këtij qytetit dhe kjo është bërë vetëm për kapriço dhe korrupsion. Pra në 14 maj votohet për t’u ndarë nga korrupsioni monizmi i Edi Ramës në Korçë dhe të gjithë Shqipërinë. Është angazhim i Partisë Demokratike dhe i Partisë së Lirisë që të luftojë korrupsionin. Çdo gjë do të jetë transparente. Për çdo investim do të merret çdo vendim duke dëgjuar qytetarët. E vetmja bashki që plotëson kriteret e transparencës është bashkia e Shkodrës dhe kjo sepse drejtohet nga opozita. Bashkitë e tjera janë me zero transparencë”, tha ai.

Më herët Meta është shprehur se sot pushtetet janë në duart e një njeriu të vetëm. Ai nuk i kurseu kritikat ndaj qeverisë Rama, ndërsa tha se në Shqipëri 1 km rrugë kushton 3-4 herë se në Greqi.

“Para se të hyja këtu pashë këtë kullën e shëmtuar. Po Korça është një qytet historik ka identitetin e vet, si mund të bëhet një kullë e shëmtuar në mes të Korçës për një kapriço të dikujt? Mirë ai që iku nga mendja, po këta që janë këtu në Korçë si e pranuan?! Korça është me fat që të ketë një kryebashkiake dhe do ta ketë”, tha Meta.

Gjithashtu gjatë këtij takimi, kreu i PL tha se ka ardhur koha që në Korçë Bashkia t’u kthehet qytetarëve.

“Ka ardhur koha për të hapur një faqe të re dhe të vendosjes së transparencë dhe kthimit të Bashkive në interes të qytetarëve. Të kalojmë nga monizmi absolut, në transparencë absolute dhe kjo do të jetë një premtim i mbajtur menjëherë. Shtresa më e goditur janë gjithashtu gratë, nënat. Edhe emigrimi është kthyer në një shqetësim kryesor. Pse duhet të sjellim indianë apo bangladeshas. Nuk kemi fobi ndaj të tjerë, por s’mund të trajtohemi në këtë mënyrë, duke shtuar: “Një problem i madh është edhe dhuna. Kemi një shoqëri me një stres të madh. Korça për fat të keq është një nga qarqet që po përjeton tkurrjen e popullsisë. Është shtuar frika e të rinjve për tu martuar sepse sot e dimë edhe se si janë rritur çmimet dhe janë shtuar vështirësitë. Më shumë probleme po përballet edhe mosha e tretë, dhe po ashtu nevojë për vëmendje të veçantë kanë personat me aftësi të kufizuar. Duhet të ketë një infrastrukturë të domosdoshme për ta. Por fatkeqësisht për shoqërinë tonë nuk ekzistojnë problemet sociale.”