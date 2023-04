“Ose do t’i hani ose do t’ju hanë”/ Postimi i politikanit grek që u shkarkua për pak minuta

“Loja e kallamarëve” në të cilën protagonistët bëhen grabitqarë dhe pre, tashmë të kujton situatën që mbizotëron në partinë Hellenic Solution.









Kyriakos Velopoulos, duke vazhduar grindjen e ashpër me ish-deputetin e tij Antonis Mylonakis, përdor një “thënie koreane” për të argumentuar se “ose i ha ose do të të hanë”.

Thënia koreane: Ka lloje të ndryshme njerëzish në shoqëri. Të gjithë mendojnë se janë të veçantë. Por nëse e shihni, ose është njëra ose tjetra, grabitqar ose pre, ose do t’i hani ose do t’ju hanë! DISA MENDOJNË SE JANË PREDATTORË, POR JANE PR. #εκλογες_2023 #Velopoulos ”, thotë ai në postimin e tij të ri në twitter, duke e shoqëruar sërish me foton e tij personale përballë shtatores së Aleksandrit të Madh mbi kalë.

Kujtojmë se “Lojë me kallamar” apo “Lojë me kallamar” ishte një serial i suksesshëm korean ku protagonistët u angazhuan në një lojë të vërtetë të jetës dhe vdekjes.

Megjithatë, zoti Velopoulos nxitoi ta heqë atë pak minuta pasi postimi i tij u bë publik.

Në të njëjtën kohë dhe kryesisht Anastasia Alexopoulou, deputetja e dytë e parlamentit që u largua nga Zgjidhja Helenike duke refuzuar dënimin e mërgimit elektoral, shpall padi kundër lidershipit të partisë dhe atyre që janë përgjegjës për botimin që e tregonte atë si marrës të parave për të dezertuar.

Në postimin e saj në Facebook ajo thotë: “Po nis proceset gjyqësore. Le të vendosë drejtësia se kush është fajtori”.

“Do të demaskoj të gjithë organizatën kriminale të Velopulos”

Më herët zoti Mylonakis hodhi akuza të forta ndaj ish-partnerit të Kyriakos Velopulos.

Ish-deputeti i Zgjidhjes Helenike thotë se do të zbulojë se partia që ai la funksionon si një organizatë kriminale, e cila sipas tij mund të jetë më e keqe se Agimi i Artë.

“Do të demaskoj të gjithë organizatën politike, kriminale të Kyriakos Velopulos, e cila mund të rezultojë më e keqe se Agimi i Artë”, tha Antonis Mylonakis mëngjesin e së martës duke folur në televizionin SKAI.

Siç tha ai, “Nuk kam ditur për këtë organizatë kriminale – e cila me sa duket ka filluar në vitin 2019. Kreu është Velopoulos, numri dy është zonja Dimitra Kritikou”.

Zoti Mylonakis vijon duke thënë se “për të kompletuar organizatën kriminale duhet një kontabilist dhe një avokat. Ai vuri mikun e tij Sarakis, avokatin, të cilin e prezantova. Kërkohet edhe një kontabilist. Fotopulos, një kontabilist nga Menidi, e bëri kontabilist. Janë të gjithë bashkë një ekip dhe organizator i gjithë lojës është zoti Spinos, i cili kishte zbritur me Agimin e Artë”.

Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve pse kjo është një organizatë kriminale politike, Antonis Mylonakis tha “Organizata kriminale politike dëshiron të vrasë personazhe, të vrasë njerëz (figurativisht) për të vënë të tyren, dhjetë persona. Ky është qëndrim, nuk është parti. Ai po përpiqet të jetë perandori”.