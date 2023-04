“S’është krenari me e pas as motër, as…”, Luizi debat të ashpër me Efin: Ky person çfarë nuk nxjerr nga goja

Finalja ka shtuar debatet mes banorëve, pas shpalljes së finalistëve. Pas shpalljes së Efit si finaliste, Luizi është shprehur se Efi është një personazh publik, të cilën “askush nuk është krenar ta ketë motër”.









Luizi: Ndoshta kanë votuar për në finale Efin sesa Kiarën, se ajo mund të sjellë ndonjë situatë. Ajo ka ardhur nga Për’Puthen, nuk është një person që dikush të jetë krenar me e pas motër.

Efi nuk e fiton me qenë përballë, as ndaj Kristit, as ndaj Deas.

Efi është shprehur se Luizi është një person që thotë çdo gjë kur ka inate: “Unë kuptoj që ky person mban inat, dhe në atë moment çfarë nuk nxjerr nga goja. Dhe më pas pendohet, dhe vjen e përpiqet ta rregullojë situatën.”