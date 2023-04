Aktorja Olivia Wilde i jep ultimatum modeles Emily Ratajkowski: Mbaje emrin tim larg nga goja jote

Olivia Wilde ka folur për ndjenjat e saj ndaj modeles Emily Ratajkowski pasi kjo e fundit komentoi puthjen e saj publike me Harry Styles.









Në një intervistë për Vogue spanjolle, Ratajkowski tha se ajo “ndihet keq” për Wilde pasi fotot dhe videot e puthjes u bënë virale. Megjithatë, një burim i afërt me Wilde thotë se aktorja është “tërbuar” me komentet e Ratajkowski dhe ndjen se modelja e “tradhtoi” duke e puthur Styles.

Burimi vazhdoi duke thënë se Wilde dëshiron që Ratajkowski “të mbajë emrin e saj larg gojës” dhe “të rishqyrtojë jetën e saj në lidhje dhe burrat që ajo zgjedh për të dalë”. Ajo gjithashtu sugjeroi që modelja të “përqendrohet në të qenit nënë në vend që të takohet me këdo që sheh”.

Debati filloi kur Ratajkowski u kap në kamera duke u puthur me këngëtaren në Japoni, vetëm disa muaj pas ndarjes së tij nga Wilde. Dy femrat thuhet se kanë qenë shoqe përpara incidentit, me Ratajkowski që vazhdonte të shoqërohej me Wilde në festën e Oscars Vanity Fair në fillim të këtij viti.

Shikoni videon e puthjes nga Daily Mail

Ndërsa Ratajkowski mohoi të ketë pasur ndonjë konfrontim me Wilde, burimi thotë se aktorja beson se modelja “theu kodin e vajzës” duke puthur Styles, veçanërisht në një mënyrë kaq publike. Burimi shtoi se Wilde nuk ka folur me modelen që nga incidenti dhe ndihet e tradhtuar nga ish e dashura e saj.

Wilde dhe Styles ishin në lidhje për dy vjet përpara se të shpallnin ndarjen e tyre në nëntor 2021. Aktorja thuhet se u “tradhtua” nga shfaqja publike e dashurisë së Ratajkowski me ish të dashurin e saj dhe thuhet se po fokusohet në karrierën dhe fëmijët e saj në vend të dramës që rrethon.

Megjithatë, një burim zbuloi gjithashtu se Wilde është e vendosur të mos lejojë që kjo tradhti ta rrëzojë dhe po fokusohet të vazhdojë jetën e saj.

“Ajo nuk dëshiron të tërhiqet zvarrë në këtë rrëmujë dhe refuzon të kthehet në jetën e saj”, tha burimi i brendshëm, duke shtuar: “Ajo është e fokusuar në karrierën e saj dhe fëmijët e saj dhe thuhet se është e hapur për takime përsëri, por vetëm nëse e gjen. dikush që ndihet i denjë për të”.

Sa i përket thashethemeve që e donin të ishte e hapur ndaj mundësisë së një ribashkimi me Jason Sudeikis, ish-bashkëshortin dhe babanë e fëmijëve të saj, i njëjti burim kishte theksuar se nuk ka absolutisht asnjë shans që ata të ribashkohen.

Ratajkowski, nga ana tjetër, ka qenë e lidhur me disa burra të profilit të lartë në të kaluarën, duke përfshirë komedianin Eric Andre dhe ish aktorin e “SNL” Pete Davidson.

