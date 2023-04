“Antikushtetuese dhe cenon rëndë të drejtat e njeriut”/ Sefa në Panorama TV: Rama, i pasigurt për VKM-në e konfiskimit të pronave, prandaj bën trysni

Sekretari i për çështjet ligjore dhe zgjedhore i PD, Indrit Sefa ka komentuar në “Panorama TV” vendimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila shtyu sërish seancën për VKM e konfiskimit të pronave.









Sipas Sefës, kërkesa e Gjykatës Kushtetuese për prezencën e 28 deputetë që kanë firmosur padinë është një precedent i ri i vendosur, që është shumë i rrezikshëm me qëllim për të shtyrë vendimmarrjen”.

Ai shprehet se kryeministri është i pasigurt për VKM që ka nxjerrë sepse e di që është antikushtetuese, prandaj bën presion dhe trysni ndaj gjyqtarëve.

“Kjo është zvarritje proceduriale me qëllim që Gjykata Kushtetuese të vonojë shqyrtimin në themel, sepse është antikushtetuese dhe cenon rëndë të drejtat e njeriut, nuk cënon vetëm ndërtuesi, por edhe pronarin e tokës. Ajo VKM ndikon në shumë marrëdhënie kontraktuale, krijon një pabarazi mes qytetarëve dhe biznesmenëve që ndërtojnë kulla në mes të Tiranës”, tha Sefa.

A kemi të bëjmë me Gjykatë Kushtetuese të reformuar, por që nuk i del kundër vullnetit të qeverisë?

Indrit Sefa: Kjo vendimmarrje ishte kontradiktore me vetë vendimmarrjet e GJK. Nuk dua ta besoj që është e ndikuar, kjo do ishte e rëndë dhe do cenonte themelin e drejtësisë. Por ky vendim ka pasur shtysën e saj. Janë persona të caktuar është edhe qeveria që do që kjo vendimmarrje të mbetet në fuqi.

Nuk dua ta besoj që Gjykata Kushtetuese është e diktuar me vendimmarrje politike. Kjo do ti vinte minat themelit ku ndërtohet shteti.

Po një trysni a ka pasur?

Indrit Sefa: Problemi është që në shoqërinë shqiptare kultura juridike është shumë e paktë. Janë vetë politikanët që e shtyjnë sistemin në mbrojtje. Në momentin që në gjithë perëndimin apo vendet demokratik një çështje kalon në seancë gjyqësore, palët duhet të heshtin.

Duke bërë trysni dhe duke vënë në pozita mbrojtje gjithë gjykatën është vështirë të merret një vendimmarrje të drejtë dhe sic e mendojnë ata.

Kjo trysni e ngritur në mënyrë fiktive nga ana e politikës nga ana e kryeministrit në rastin konkret tregon sistemin që është në përpëlitjet e fundit, por edhe pasigurinë e kryeministrit në lidhje me këtë akt ligjor që ka nxjerrë. Nëse kryeministri do mendonte që kjo vendimmarrje do ishte kushtetuese, do ishte personi i vetëm i interesuar për ta mbyllur këtë çështje dhe s’kishte pse krijonte trysni. Nëse ke bindje se ky akt është i ligjshëm ti je ne pozita të qarta ligjore dhe kërkon zgjidhjen sa më parë të çështjes.