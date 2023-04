“E pranoi edhe Rama, ai është më i miri”/ Meta nga Durrësi: Mbështetja për Igli Carën i kalon të gjitha partitë tona në koalicion

Ilir Meta në një takim me shtabin elektoral të Durrësit, tha se fitues në zgjedhjet e 14 majit do të jetë kandidati i koalicionit ‘Bashkë Fitojmë’, Igli Cara.









Meta tha se Cara ka një vizion dhe strategji të qartë për qytetin e Durrësit dhe se do të zgjidhë çdo hall të qytetarëve, të cilat ‘Rilindja’ nuk i ka bërë në 22 vite.

Sakaq theksoi ‘mbështetja për Carën i kalon të gjitha partitë tona në koalicion’.

“Edi Rama është i dëshpëruar këto ditë, duke bërë dhe thirrje nga më të marrat. E pranoi dhe vetë se kandidati ynë në Durrës është më i mirë por që atij i duhet një pastruese. Durrësi do të zgjedhë Ilgi Carën pasi ka vizionin e duhur dhe legjimitetin e jashtëzakonshëm, vjen nga primaret. Do i japë zgjidhje problemeve që Rilindja nuk i dha në 22 vite, pasi kjo e fundit nuk kishte hall si do i zgjidhte problemet e qytetit.

Durrësi është një risi në këtë fushatë, unë besoj se vizioni i Carës, ka një strategji të qartë. Faleminderit për mbështetjen që i keni dhënë, mbështetja për Carën i kalon të gjitha partitë tona në koalicion, reflekton në faktin se kemi një kandidat të mbarë opozitës. Më 14 bashkia i kthehet qytetarëve të Durrësit”, tha ai.