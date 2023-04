Ëmbëlsira përpara bukës, njihuni me trendin më të ri të dobësimit që duhet ta dini patjetër

Ëmbëlsira përpara buke është shpesh si molla e ndaluar. Ekspertët e ushqyerjes së shëndetshme, por edhe nënat apo gjyshet na kanë paralajmëruar prej kohësh që tu qëndrojmë larg ëmbëlsirave, sidomos përpara drekës.









Megjithatë, shkencëtarët pretendojnë se çelësi i të pasurit një peshë të mirë trupore, është ngrënia e ëmbëlsirave përpara vakteve.

Një studim i Imperial College London doli në konkluzionin se ngrënia e ushqimeve të pasura me sheqer përpara një vakti është e dobishme.

Duke ngrënë të ëmbla mbani nepsin nën fre.

Studimi të cilit i referohet AgroWeb.org, u përqendrua tek oreksi dhe dëshira për glukozë, që gjendet tek çokollatat dhe ëmbëlsirat e ndryshme.

Përse duhen ngrënë të ëmblat përpara buke?

Glukoza është gjithashtu burimi kryesor i energjisë për trurin. Në tru gjendet një proteinë e trurit që mban emrin glucokinase.

Ajo luan rolin e gardianit të glukozës.

Nëse nivelet e saj janë të ulëta, truri i thotë trupit të konsumojë më shumë ushqime të pasura me niseshte dhe sheqer.

Kjo është një arsye përsa përpara çdo ushqimi, syri shkon direkt e të ëmblat. Duke ngrënë në fillim ushqime të pasura me glukozë, truri do të jetë objektiv. Ai do të përcaktojë sasinë e kalorive të mbetura për të cilat ka nevojë. Në këtë mënyrë, do të jetë e vështirë ta teproni me ushqime.

Nëse të ëmblat i konsumoni përgjatë vaktit, truri do ta ketë më të vështirë për të përcaktuar sa glukozë i nevojitet. Kështu, aktivizimi i sistemit të numërimit të kalorive do të vonohet.

Gjasat e të tepruarit me ushqim do të jenë të mëdha.

Stili italian i të ushqyerit, më i shëndetshmi

Shkencëtarët thonë se ushqime me niseshte si buka, makaronat dhe orizi janë më të pasura me glukozë dhe janë më të shëndetshme se ëmbëlsirat.

Me fjalë të tjera, sekreti i të rënit në peshë është të hash si një Italian. Pjata e parë e një vakti Italian është orizi ose makaronat. Sipas shkencëtarëve të Imperial College London, ky zbulim është shumë i rëndësishëm. Ai mund të shërbejë si shtysë për krijimin e ilaçeve të reja për rënien në peshë në mënyrë natyrale.

Të dhënat e studimit të publikuara në revistën Journal of Clinical Investigation mund të përbëjnë pikënisjen e zhvillimit të kurave të reja për mbipeshën.