Hetimi ndaj Arben Ahmetajt, Apeli i GJKKO rrëzon ankimimin, lë në fuqi sekuestron për vilat në Hamallaj dhe Palas

Apeli i GJKKO ka rrëzuar ankimimin e ish-zv.kryeministrit Arben Ahmetaj për sekuestrimin e dy vilave në Hamallaj dhe Palasë.









Ahmetaj ka deklaruar se ky ishte një vendim i gabuar i gjykatës, për shkak se sipas tij, ai është deputet dhe duhet të merreshe një leje nga ana e kuvendit për të zhvilluar kontrolle.

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtari Dhimitër Lara, sot më datë 26.04.2023, shpalli vendimin lidhur me çështjen e regjistruar me nr. 70 akti, datë 12.04.2023 regjistrimi, mbi ankimin e paraqitur nga ankuesit E.H., E.D., kundër vendimit nr. 137 datë 23.03.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, që ka disponuar mbi caktimin e masës së sigurimit pasuror, sekuestro preventive, mbi pasuritë e paluajtshme.

Në përfundim, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi:

– Miratimin e vendimit nr. 137, datë 23.03.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për ankuesit znj. EH. Dhe znj. E.D.