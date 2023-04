Këlliçi prezanton programin për gratë dhe vajzat në Tiranë: Projekti im mbështet familjet

“Na ke bindur me programin tënd, ndaj do të votojmë”, ky ishte premtimi që mori Belind Këlliçi nga gra e vajza, gjatë një takimi që zhvilloi me to, ku diskutoi për 5 prioritetet që ai ka për të zbutur koston e rënduar të jetesës dhe për të ofruar zgjidhje për problemet e mëdha që ka Tirana.









Kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, shpalosi një program që prek drejtpërdrejt jetesën, kushtet sociale, arsimimin, ekonominë dhe karrierën e grave dhe vajzve në Tiranë. Fillimisht, Belind Këlliçi shprehu bindjen se me angazhimin e grave dhe vajzave në fushatë, në 14 maj do të rrëzohet modeli që është aktualisht në krye të bashkisë së Tiranës, për t`i hapur rrugë ndryshimit.

“Unë bashkë me ju të gjitha, zonja të nderuara të qytetit, do të guxojmë për të mposhtur një model siç është ky modeli që kemi sot në krye të bashkisë Tiranë. Besoj fort që rezultati në 14 maj do të jetë surprizues për shkak të angazhimit të grave në Tiranë, që i shoh kudo me buzëqeshje, më kanë pritur shumë mirë”-u shpreh Belind Këlliçi.

Këlliçi foli për projektin e tij duke nisur nga transporti publik falas. Sipas tij, aktualisht gratë dhe vajzat janë përdorueset më të shumta të urbanëve në kryeqytet, për këtë arsye, ai tha se ato do të jenë dhe përfitueset më të mëdha të transportit publik falas.

“Unë mendoj se duke investuar në këtë drejtim, duke u subvencionuar biletën, duke u paguar transportin publik të gjithë qytetarëve, por grave mbi të gjitha, duke bërë të mundur modernizimin e flotës, duke modernizuar stacionet e autobusit, që ju sot shkoni dhe nuk keni as edhe një tabelë orari. As edhe një tregues se kur vjen autobusi dhe kur ikën. Duhet ta dini se mbi bazën e të dhënave që kemi marrë, janë më të shumta frekuentuese gratë se sa meshkujt të transportit publik. Pra më shumë zonja dhe zonjusha, femra dhe gra në Tiranë e marrin transportin publik. Unë mendoj se kjo ndërhyrje është një zgjidhje perfekte për gratë e qytetit të Tiranës”-u shpreh Këlliçi.

Belind Këlliçi, deklaroi se për angazhimin e tij të dytë më të madh, zgjidhjen e problemit të trafikut me nënkalimin te “Sheshi Skënderbej”, gratë kanë qenë shtysa e tij kryesore.

“Jo vetëm në këtë program, por në të gjithë programin tim që po prezantohet në Tiranë, ta dini që një nga shtysat e mija kryesore kanë qenë gratë, për të prezantuar premtimin e dytë më të bujshëm që është bërë në këtë garë, nënkalimi te “Sheshi Skënderbej” për të zgjidhur çështjen e trafikut në Tiranë. Liron 60% të trafikut”-pohoi kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës.

Një tjetër angazhim i Belind Këlliçit për Tiranën, që prek drejtpërdrejtë nënat me fëmijë por edhe vajzat e reja, është ai për asimin. Tregoi me detaje se si ndërtimi i kopshteve, shkollave dhe çerdheve, do t’i japë zgjidhje shumë shqetësimeve që kanë sot familjet në Tiranë, në lidhje me fëmijët e tyre.

“Fokusi im kryesor do të jetë përdorimi i taksës së strehimit social prej 3% në dy vitet e para për të ndërtuar çerdhe dhe kopshte në çdo njësi të Tiranës, në mënyrë që të akomodohen të gjithë fëmijët e Tiranës. Kuponin për çerdhet apo për kopshtet private. Për çdo fëmijë që nuk regjistrohet dot në institucionet publike, bashkia e Tiranës do t’i japë 100 mijë lekë në muaj. 8% që merret nga lejet e ndërtimit do të përdoret për të ndërtuar mjaftueshëm shkolla, në mënyrë që të marrë fund histeria kolektive e klasave me nga 40 fëmijë. Gjithashtu pika e katërt që lidhet me këto, është programi pas shkollave, për t’u krijuar fëmijëve një sërë veprimtarisht të ndryshme mësimore, sportive dhe artistike”-tha Belind Këlliçi.

Duke vijuar në këtë linjë, Belind Këlliçi shtoi se ai do të nxisë dhe ndihmojë në përmirësimin e statusit social të grave në shoqëri. Për këtë gjë, Belind Këlliçi u shpreh se për vajzat e talentuara do të ketë bursa të posaçme.

“Sigurisht arsimimi është një nga mënyrat për të përmirësuar statusin social të grave në shoqëri. Prandaj do të angazhohem për të ndihmuar sa më shumë të mundet për mbulimin e shpenzimeve të shkollës për familjet në nevojë. Edhe për gratë ne do të hartojmë një program të posaçëm bursash për të ndihmuar familjet, për të dërguar vajzat e tyre të talentuara në universitet edhe në trajnimet brenda apo jashtë vendit”-u shpreh kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës.

Gjatë takimit me gratë, Belind Këlliçi nuk la pa përmendur situatën me korrupsionin në bashkinë e Tiranës, ku sipas tij, pas 14 majit këtij fenomeni do t`i shpallë luftë pa kompromis.

“Mund ta keni parë që qarkullon në rrjetet sociale kudo, posteri im që unë kam publikuar në rrugët e Tiranës, në lidhje me fenomenin e korrupsionit. Edhe shumë njerëz të indinjuar, çështë kjo, nuk është etike, etj etj kjo që ke postuar në disa pika të Tiranës. Por askush nuk thotë për çfarë e kam postuar? E kam postuar për të folur për korrupsionin. Korrupsioni që po i merr të ardhmen fëmijëve tuaj, po na i merr neve, po ua merr të rinjve, dhe korrupsionin unë e kam ndarë mendjen ta luftojë pa asnjë kompromis dhe pa asnjë kod etike në bashkinë e Tiranës, sepse ne sot kemi institucionin më të korruptuar në Shqipëri që quhet bashkia e Tiranës e drejtuar nga Erion Veliaj”-u shpreh Këlliçi.

Kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas, Albana Vokshi, u shpreh se Belind Këlliçi ka vizionin dhe eksperiencën e duhur për të bërë politika mbështetëse për gratë dhe vajzat.

“Ka një eksperiencë profesionale edhe lokale, ka punuar disa vite në bashkinë Tiranë, pra e njeh në mënyrë të shkëlqyer edhe se si operohet në bashkinë Tiranë dhe si sigurohen politikat mbështetëse edhe për gratë dhe vajzat. Ne e kemi kaluar programin e Belindit, ju siguroj që është një program shumë i mirë, me politika mbështetëse, deri më sot nuk ka pasur asnjë politikë mbështetëse nga Erion Veliaj për gratë dhe vajzat”- u shpreh Albana Vokshi.

Edhe kandidatja për Këshillin Bashkiak nga radhët e Partisë së Lirisë, Silva Caka, deklaroi se kur gratë kanë besimin se një njeri si Belindi duhet mbështetur, ato veprojnë duke përdorur instiktin e nënës, të cilin e përdorin çdo ditë në familjet e tyre.

“Kur ato kanë besimin, që një djalë si Belindi, apo doktor Ilir Alimehmeti, apo Dor Teliti apo shumë e shumë të tjerë që janë pjesë e Këshillit Bashkiak, apo dhe listat e kandidatëve për deputetë kur janë zgjedhjet qëndrore. Kur gratë besojnë që ky personazh, apo këta djemë e burra janë realisht për t`u mbështetur, ato nuk e kursejnë mbështetjen e tyre. Kjo kuptohet vjen si pasojë e rolit të nënës që secila nga ne ka në shtëpinë e saj, por jo vetëm të nënës”-tha Silva Caka.

Gjatë takimit, shumë gra dhe nëna, folën në lidhje me situatën e krijuar në Tiranë, për shkak të keqdrejtimit të bashkisë nga Erion Veliaj.

Ato shprehën mbështetjen ndaj Belind Këlliçit, duke deklaruara se do të votojnë për të për shkak se janë bindur nga programi i tij.

“E para janë trotuaret, ku ka beba me karoca, është një shqetësim shumë i madh dhe shumë shpesh duhet të dalim në rrugën e makinave, duke vënë në rrezik jetën tonë dhe të fëmijës. Bregu i Lumit, Njësia.3, nuk kemi ambulancë, kemi një ambulancë shumë të vogël, dy dhoma e një kuzhinë është. Nuk zgjedh simbolin e partisë, unë sot do zgjedh Belindin sepse më ka bindur me programin e tij. Kemi trumpetuar gjithëpërfshirjen në arsim, por që kemi lënë mënjanë se çfarë do bëhet me këto nëna. Dhe rruga që ti ke përshkuar në vetëdijen time është e jashtëzakonshme”-u shprehën disa gra në takim.

Në programin e Belind Këlliçit në mbështetje të grave dhe vajzave, përfshihet edhe mbështetja për fuqizimin ekonomik të tyre, mbështetje për artizanatin, përfshirje sociale, linjë këshillimi për gra vulnerabël.

Belind Këlliçi kërkoi mbështetjen e grave dhe vajzave, që pas 14 majit, programi i tij për Tiranën të bëhet realitet.