Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

NJE E KATERTA E VENDIT JETON NE SKAMJE, INFLACIONI PERKEQESOI SITUATEN

NDIHMA EKONOMIKE ME E ULET NE EUROPE, MBULON VETEM 20 PER QIND TE TE VARFERVE

Të dhënat e Bankës Botërore, Maqedonia vend shembull në rajon përsa i përket mbrojtjes sociale. Pagesa e asistencës në Shqipëri mbulon vetë 1/5 e të varfërve

“Pas 14 majit, transparencë absolute”

Meta në Elbasan: Me fitoren e Luçiano Boçit do krenohen edhe socialistët. Opozita garon me superkandidatë

“Nga Boçi te Këlliçi e Cara”, kreu i PL: Emrat e opozitës tanë nuk kanë rivalë

Dokumenti/ Vendimi në prag të zgjedhjeve

Kryebashkiaku i Kavajës shpall tenderin e dyshimtë, 2 mln euro për rikonstruksionin e një kopshti

4 kompanitë e tjera u përjashtuan nga gara

Skandali i ARRSH-së së Ballukut, 19 milionë euro tender firmës “Gjoka” me ofertën më të lartë

DOSSIER NGA FATOS VELIU / I biri i Hasan Dostit tregon tmerret që përjetoi me motrat e vëllezërit pas largimit të të atit në mërgim politik

Tomorr Dosti: Në ‘53-shin më arrestuan me vëllain ndërsa bënim shërbimin ushtarak

“U dënuam si armiq, ndërkohë që na ishte arrestuar në gjimnaz edhe vëllai tjetër, Viktori. Në repart ushtarak gjetëm trakt për Hasan Dostin”

hmet Nivica: Kur ballistët po largoheshin nga Shqipëria në ’44-n, Enver Hoxha u kërkoi të rrinin

Abuzimet e qeverise/ S’ka garë, 25% e tenderave jepen vetëm me 1 ofertë

Fushata në Durrës e Elbasan, Berisha në “Panorama TV”: Kandidatët tanë po shënojnë sukses, të sigurt në fitoren e tyre

“Superkandidatët tanë s’kanë rivalë”, Meta: Me fitoren e Luçiano Boçit do krenohen edhe socialistët

Skandali i ARRSH së Ballukut, 19 milionë euro tender firmës “Gjoka” me ofertën më të lartë

Gjuha italiane dhe gjermane, 157 mësuesit që futen në provim këtë javë

Efekti i plakjes, BB: Shterojnë kontribuuesit dhe shtohen pensionistët

Nëna e Luizit, surpriza e natës finale, takimi me nusen e ardhshme dhe djalin

OPINIONE

Pse nuk bashkëpunojnë shqiptarët/ FATOS LUBONJA

Pushtetin e zyrës do ta kthej në duart e qytetarëve/ REZEART TUSHA

Teuta sfidon sfidon Tiranën, bardheblutë humbin pjesët

Europian dhe Botëror, Broja dhe Asllani ndezin ëndrrën kuqezi: Jemi gati

Shqipëria “tronditëse” e harruar e futbollit 1960/ Nga BESNIK DIZDARI

Vllaznia-Egnatia, Sedloski: Gjithçka për finalen

Idrizi: Jemi për psikolog, 50% e garës paravendoset

Humbja për humor me Lushnjën, Jupi: Kjo nuk është Dinamo

Siti makth i Arsenalit, Anglia luan sot titullin

Vendoset finalja, sulmet mbajnë peng Inter-Juve

Garancia quhet Leao, Pioli: Me Romën vendimtare

Turpërohet Reali, Ksavi del hapur: Darkova me Mesin

Sulmet me thika te shtanga, kreu i Kamzës: Gjoza hajdut