Ofendoi Efin për pjesëmarrjen e saj në ‘Për’Puthen’/ Arbana shpëthen kundër Luizit: Po për një vajzë që bën dashuri poshtë jorganit në BBV

Prime i djeshëm është shoqëruar me debate të forta në BBV. Luizi deklaroi në një moment gjatë debatit me Efin se nuk do të donte që motra e tij të merrte pjesë në një program dashurie si ai që ishte pjesë Efi.









Luizi: Ndoshta kanë çuar në finale Efin sesa Kiarën, se ajo mund të sjellë ndonjë situatë. Ajo ka ardh nga Për’Puthen, nuk është një person që dikush të jetë krenar me e pas motër.

Efi nuk e fiton me qenë përballë, as ndaj Kristit, as ndaj Deas.

Efi është shprehur se Luizi është një person që thotë çdo gjë kur ka inate: “Unë kuptoj që ky person mban inat, dhe në atë moment çfarë nuk nxjerr nga goja. Dhe më pas pendohet, dhe vjen e përpiqet ta rregullojë situatën.”

Megjithatë një gjë e tillë nuk i pëlqeu Arbanës e cila iu kundërpërgjigj duke i thënë se nuk do të kishte dashur të dëgjonte dikë duke thënë të njëjtën gjë për një vajzë që bënte dashuri poshtë jorganit në një format televiziv, duke iu referuar raportit të Luizit dhe Kiarës.

Arbana: Luiz pak respekt për të gjitha këto vajza që marrin pjesë në këto programe. Nuk do doja as dikush të thoshte motrën time nuk do doja ta shikoja si Kiara në një format si Big Brother që shkon aty lidhet me çuna dhe bën dashuri poshtë jorganit. Të paktën ju mos bëni të tilla deklarata.

Luizi: S’kemi bërë gjë poshtë jorganit

Arbana: Edhe sikur të keni bërë, s’ka asgjë të keqe. Ka aludime që keni bërë, por bëni ç’të doni, jeni të lirë. Unë nuk jam e lumtur si trajtohen vajzat që marrin pjesë në programe televizive.