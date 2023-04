Robbie Williams preferon të hajë një mandarinë sesa të bëjë seks me gruan e tij

Robbie Williams ka pranuar se ai pothuajse kurrë nuk bën seks me gruan e tij.









Në një intervistë të përbashkët me bashkëshorten e tij prej 13 vitesh, Ida Field, ata kanë pranuar se nuk kanë më jetë dashurie.

Ish-këngëtari i ‘Take That’ ia atribuoi mungesën e dëshirës seksuale për faktin se ai ndaloi marrjen e pilulave të testosteronit pasi duhej t’i ‘i hiqte’ ato sepse ato e përkeqësuan depresionin e tij.

| Robbie Williams admits he would rather ‘eat a tangerine’ than have sex with his wife pic.twitter.com/QcPwiZG5M0 — LADbible (@ladbible) April 26, 2023

“Seksi gjatë asaj kohe ishte “i pabesueshëm”, por për shkak të problemeve të varësisë, më duhej të ndaloja marrjen e tyre”, tha Williams për The Sun.

Këngëtari i “Angels” theksoi: “Të gjithë e dinë që nuk ka seks pas martesës. Kështu janë gjërat. Unë isha në testosteron për një kohë, por, duke qenë i varur, kjo duhej të ndalohej. Mora ato supet katrore dhe fillova të dukesha si portier. Nuk dukesha mirë”.

Megjithatë, ai nuk mungoi të tregojë se sa shumë i mungon lidhja e dashurisë me gruan e tij, pasi dikur nuk i mbanin dot duart larg njëri-tjetrit.

“Por seksi që bëmë kur isha në testosteron ishte i jashtëzakonshëm, ndodhte gjatë gjithë kohës. Ishim plot. Por kjo tregon se sa shumë na pëlqente njëri-tjetri, sepse kur isha duke marrë pilula, ne nuk mund t’i mbanim duart larg njëri-tjetrit”, tha Williams.

Gjatë rrugës ai theksoi se: “Më mungon kjo. Ishte një periudhë e bukur. Megjithatë, ndonjëherë tani, Aida do të kthehet nga unë në divan dhe do të thotë, “duhet të bëjmë seks”, dhe unë do të ulem atje dhe do të ha një mandarinë dhe thjesht do të ngre supet. Pra, e dini, ndonjëherë ne përpiqemi”.

Gruaja e tij pranoi, duke theksuar se për të “intimiteti është ana e rëndësishme, thelbësore e dashurisë. Unë dhe Robi jemi në të njëjtën faqe. Ne jemi të lumtur”.

Së fundi, Williams donte të shtonte se “ata nuk mund t’i grisin rrobat e njëri-tjetrit çdo natë, ata janë ende ‘gjithmonë duke u përqafuar dhe puthur’, duke mbajtur duart dhe duke u përqafuar duke parë TV”.

Gazeta Shqiptare