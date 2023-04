Shtatë kategori ushqimesh që duhen shmangur nëse keni artrit

Zgjedhjet e duhura ushqimore na japin energjinë që na nevojitet gjatë ditës, por në të njëjtën kohë ato mund të kontribuojnë edhe në kontrollin e simptomave të një sëmundjeje autoimune ose kronike.









Artriti është një rast i tillë, pasi nëpërmjet zgjedhjes së duhur të ushqimit, mund të reduktohet ashpërsia e simptomave të artritit inflamator dhe osteoartritit, duke përmirësuar cilësinë e jetës së pacientëve.

Sheqerna të shtuara

Edhe pse kufizimi i sheqernave rekomandohet edhe për njerëzit e shëndetshëm, ata që vuajnë nga artriti duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Një studim i 217 njerëzve me artrit reumatoid vuri në dukje se midis 20 ushqimeve, pijet joalkoolike dhe ëmbëlsirat ishin më “fajtorët” për përkeqësimin e simptomave të sëmundjes. Në mënyrë të ngjashme, pijet freskuese rrisin rrezikun e zhvillimit të sëmundjes, siç tregoi një studim tjetër i 1209 të rriturve të moshës 20-30 vjeç.

Mishi i përpunuar dhe i kuq

Disa kërkime kanë lidhur ngrënien e mishit të kuq dhe të përpunuar me inflamacionin, i cili mund të rrisë simptomat e artritit. Anasjelltas, dietat me bazë bimore, të cilat përjashtojnë mishin e kuq, mund të jenë në gjendje të përmirësojnë simptomat e artritit.

Ushqimet me gluten

Gluteni jo vetëm që mund të shkaktojë probleme për ata me intolerancë, por edhe për pacientët me artrit, sipas disa studimeve. Megjithatë, vërehet edhe një marrëdhënie e dyanshme, pasi personat me sëmundje celiac janë në rrezik më të madh të zhvillimit të artritit reumatoid dhe anasjelltas.

Ushqimet e tepërta të përpunuara

Ushqimi i shpejtë, ushqimet e gatshme dhe produktet e pjekura të paketuara mund të përkeqësojnë simptomat e artritit, por edhe të çojnë në shfaqjen e artritit reumatoid, për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të sheqernave dhe konservuesve, ndër të tjera.

Alkooli

Meqenëse alkooli mund të përkeqësojë simptomat e artritit, pacientët me artrit inflamator duhet ta kufizojnë ose madje ta shmangin atë. Studimet kanë lidhur lezionet me përkeqësimin e kushteve të ndryshme, si spondiloartriti, osteoartriti dhe përdhes.

Vajra vegjetale

Një dietë e lartë në yndyrna omega-6 dhe e ulët në yndyrna omega-3 , sipas një studimi , mund të përkeqësojë simptomat e osteoartritit dhe artritit reumatoid. Megjithatë, duke ndryshuar marrjen, duke reduktuar vajrat bimore dhe duke rritur marrjen e ushqimeve të pasura me omega-3, si peshku i yndyrshëm, pamja e sëmundjes mund të tregojë shenja përmirësimi.

Kripë

Pacientët me artrit duhet të jenë të kujdesshëm që të mos e tejkalojnë marrjen e kripës, e cila gjendet gjithashtu në shumë produkte të paketuara si konservat, djathrat dhe mishrat e përpunuar. Anasjelltas, një studim lidhi marrjen e lartë të natriumit me një rrezik në rritje të artritit reumatoid.

Gazeta Shqiptare