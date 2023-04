Si ndodhi aksidenti automobilistik me kampionen në ecje: “Ra mbi mua” thotë shoferi që e tërhoqi zvarrë

Një makinë ka përplasur kampionen e atletikës, Kyriaki Filtisakou, gjatë stërvitjes së djeshme në Astros Kynourias.









Në Astros Kynourias, kampionia 22-vjeçare bëri stërvitjen e mëngjesit së bashku me pjesën tjetër të shokëve të skuadrës. Asaj i kishin mbetur vetëm 300 metra për të përfunduar përgatitjen, me trajnerin e saj Napoleon Kefalopoulos që e priste pak më poshtë me kronometër në dorë. “Shumë herët në mëngjes, në orën 10.00 ka ndodhur ngjarja. “Kisha bërë tashmë rreth 13 kilometra. Kam vuajtur shumë. Isha duke vrapuar, një makinë erdhi pas meje dhe më tërhoqi zvarrë për disa metra dhe pastaj rashë edhe unë. Pas kësaj nuk mbaj mend shumë”, përshkruan fillimisht Kyriaki Filtisakou duke folur për Mega dhe emisionin Live News.

“Rruga ishte bosh, kishte diell, nuk kalonin makina të tjera dhe u habita. Kur njerëzit filluan të më bërtisnin, unë them se çfarë ndodhi dhe vij dhe shoh incidentin”, thotë trajneri federal i SEGAS, Napoleon Kefalopoulos. “Vrapoja në anë të rrugës si gjithmonë sepse është një rrugë që e bëjmë çdo ditë me pjesën tjetër të grupit dhe as nuk e kuptova kur ndodhi, sa shpejt ndodhi”, thekson atletja që vraponte në anë të rrugës kur papritmas u gjend në kapakun e një makine.

“Ai e ka fikur veturën pesë metra më poshtë duke e mbajtur me kapuç lart dhe më pas vajza ka rënë pranë tij. Tragjikja është se ai që e ka shkaktuar nuk e ka kuptuar ende se çfarë ka bërë, thotë kur e godita vajzën?”, shton trajneri i saj.

Shoferi i makinës nuk e kuptoi se çfarë kishte ndodhur teksa kampionia 22-vjeçare mbeti e plagosur dhe përpëlitej nga dhimbjet. “Pas tronditjes, fillova të ndihem e sëmurë dhe më pas shpatulla filloi të më dhembte shumë”. Shumë pranë vendit të ngjarjes ndodhej një kafene me njerëz që vraponin për ndihmë, ndërsa dëshmitarët okularë thirrën ambulancën. “Dëgjuam një zhurmë të madhe dhe nxituam në rrugë, pamë vajzën të shtrirë në asfalt, vrapuam në vendin e ngjarjes, ajo përpëlitej nga dhimbjet.

E reja u dërgua e plagosur në spitalin e Tripolit nga ku u mjekua. “Ne kemi një shpatull të mavijosur, disa gungë në bërryl, në pjesën e poshtme të këmbës dhe spazma të përgjithshme të muskujve në të gjithë trupin nga goditja”, shpjegon terapisti i saj fizik.

“Kam një ndeshje përpara, për rreth tre javë, nuk e di se si do të jem. Nuk dua të mendoj për këtë tani”, tha kampionia 22-vjeçare, e cila po përgatitej për Kampionatin Evropian të Vadden në Republikën Çeke pas tre javësh.

“Më ra mbi mua” thotë shoferi që e tërhoqi zvarrë. Nga ana e tij, shoferi me patentë të vlefshme ka pohuar në Policinë Rrugore se vajza fatkeqe i ka rënë sipër makinës. Teksa ka folur për Live News, ai pohon se “vajzës i është luhatur tensioni dhe ai ka rënë përpara, pranë makinës, ka qenë i frikësuar, nuk e di. Tani ai është mirë, ajo po punon”.

“Nuk e goditëm, nuk e shkela, as gjë tjetër, ajo ra pranë makinës. Tani është në rregull”, shton ai.

