Çmenduri/ Biletat për finalen e ‘Big Brother VIP’, do të kushtojnë 7 herë më shumë se finalja e Champions League dhe më e madhe sa rroga mesatare e shqiptarëve

Sipas tyre, për arsye sigurie dhe për shkak të kërkesës së lartë, çmimi i biletave do të kushtojë plot 500 euro, që është e barasvlershme me rrogën mesatare që merr një shqiptar në muaj.

E parë në një këndvështrim ndryshe, një biletë në finalen e ‘Big Brother’ që do të ndiqet vetëm në Shqipëri, kushton 7 herë më shumë se finalja e Uefa Champions League(70 euro), e cila do të mbahet në Stamboll dhe do të transmetohet në mbarë botën.

Pra për të parë Luizin në finale, një shqiptar me pagë mesatare, duhet të harxhojë rrogën mujore./GSH