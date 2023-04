Egjipti përgjigjet në Netflix për ‘Kleopatrën e zezë’: Falsifikim, kishte tipare greke!

Ministria e Turizmit e Egjiptit ka lëshuar një deklaratë të formuluar kundër Netflix, e cila do të transmetojë një dokumentar që portretizon mbretëreshën e lashtë Kleopatra si të zezë, një vendim që shkaktoi bujë.









Në njoftim, Ministria e Turizmit dhe Monumenteve flet për “falsifikim të historisë egjiptiane” dhe “keqkuptim historik flagrant”.

Siç tregon me dëshmi historike sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Arkeologjisë së Egjiptit, Kleopatra ishte “lëkurë e çelët dhe me tipare greke”.

Ai shton se “punimet dhe statujat e mbretëreshës Kleopatra janë prova më e mirë e karakteristikave të saj reale dhe e origjinës së saj maqedonase”.

Lidhur me serialin dokumentar të Netflix, i cili do të shfaqet më 10 maj, në të cilin aktorja që luan Kleopatrën ka tipare afrikane dhe lëkurë të errët, Dr. Mustafa Waziri, sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Arkeologjisë, thotë se paraqitja e heroinës me këto tipare është “falsifikim i historisë egjiptiane dhe keqkuptim i rëndë historik”.

Për të, arkeologët dhe antropologët duhet t’u referohen ngjarjeve reale kur bëjnë këto lloj filmash dokumentarë dhe historikë që do të mbeten dëshmitarë të kulturave dhe historisë së kombeve.

Përmendet në shumë vepra arti dhe përshkrime në monedha që konfirmojnë karakteristikat reale – greke – të mbretëreshës.

Waziri shton gjithashtu se e ka parë dokumentarin dhe se e refuzon përmbajtjen e tij.

Shfaqja e mbretëreshës së lashtë në të, vëren ai, është në kontrast me faktet më të thjeshta historike dhe shkrimet e historianëve si Plutarku dhe Dion Cassius, të cilët regjistruan ngjarjet e historisë romake në Egjipt dhe mbretërimin e Kleopatrës, të cilat konfirmuan se ajo ishte lëkurë të çelët dhe me prejardhje të pastër maqedonase.

Kleopatra VII rrjedh nga një dinasti e lashtë maqedonase që sundoi Egjiptin për gati 300 vjet. Dinastia u themelua nga mbreti Ptolemeu I, një gjeneral maqedonas i Aleksandrit të Madh, i cili mori Egjiptin pas vdekjes së Aleksandrit.

Gazeta Shqiptare