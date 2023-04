Grabiti dhe i shkuli dhëmbët një të moshuari, arrestohet 39-vjeçari shqiptar në Itali

Ishte 6 korriku i vitit të kaluar kur një 60-vjeçar me origjinë kineze u sulmua brutalisht. Mëngjesin e datës 24 prill, pas një aktiviteti të gjerë hetimor, karabinierët e njësisë operative të Firences arritën të inkuadrojnë personin përgjegjës dhe ta çojnë në burg. Hetimet e nisura pas denoncimit të paraqitur më 7 korrik 2022 nga viktima, bënë të mundur mbledhjen e rrethanave shumë të rënda dhe të shumta ndaj një 39-vjeçari shqiptar, tashmë të njohur për policinë, i cili do të ishte përgjegjës për dhunë, grabitje e rëndë në dëm të një 60-vjeçari me origjinë kineze, banues në Campi Bisenzio.









Sipas asaj që u rindërtua nga karabinierët, rreth orës 22 të datës 6 korrik të kaluar, i dyshuari vendosi të ndiqte viktimën pasi kishte vënë re qëllimin e tij për të paguar në një dyqan sanduiçësh në Osmannoro, duke parë një sasi të madhe parash në portofolin e tij. E ndjekur me makinë deri në via di Brozzi, me rroba të errëta dhe me kapuç të ulur mbi fytyrë, i dyshuari do ta kishte surprizuar viktimën në çastet kur ai doli nga makina e saj. Pasi e kishte urdhëruar të heshtte, ai e goditi vazhdimisht në të gjithë trupin, duke i hequr portofolin nga pantallonat dhe duke e bërë të rrëzohej në tokë, përpara se të zhdukej në një makinë Mercedes Class A.

Në hetime, pista hetimore e ofruar për karabinierët nga viktima ishte thelbësore, pavarësisht dëmtimeve shumë të rënda të pësuar dhe goditjes së fortë në kokë gjatë rënies në asfalt, si dhe nga një banor që i alarmuar nga britmat e dëshpëruara të viktimës, e pa nga dritarja duke arritur të shkruante targën e pjesshme të një makine që u zhduk shpejt, e më pas u rilidh shpejt nga karabinierët me ngjarjen kriminale. Në vetëm një minutë 39-vjeçari kishte arritur të vidhte 900 euro cash, 4 karta debiti/krediti dhe dokumente identiteti të viktimës fatkeqe i kushtoi humbjen e tre dhëmbëve, një traumë kraniale dhe të fytyrës dhe ënjtje të shumta, të cilat e detyruan të kërkonte kujdes mjekësor në spitalin Careggi dhe të vuante pasojat fizike të sulmit për jetën. I dyshuari, me vendbanim në Prato (ku, për më tepër, u gjurmua nga Karabinierët e njësisë operative), u dërgua në Sollicciano.

