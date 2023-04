Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









NGA PD KERKOI AUTORIZIM ME 28 DEPUTETE, NGA QEVERIA U MJAFTUA ME FIRMEN E RAMES

KONFISKIMI I PRONES ME VENDIM QEVERIE, GJYKATA KUSHTETUESE ME DY STANDARDE

Si u tërhoq Shoqata e Ndërtuesve nga padia pas kërcënimit që u bëri kryeministri. Gazmend Bardhi: Gjykata ra pre e mesazheve mafioze të Ramës

Tenderi i dyshimtë, a do hetojë prokuroria?

Thellohet skandali nga ARRSH e Belinds Ballukut, 14 mln euro për 800 metra rrugë tek Unaza e Madhe

Për të zgjidhur problemin, në relacion pranohet se duhen themele më të thella se ato që janë ndërtuar deri tani

“Bisedime mbi problematikat e procesit zgjedhor”

“Vora simbol i paligjshmërisë dhe korrupsionit”/ Indrit Hoxha takim me përfaqësuesit e ODIHR

“Më 14 të gjithë të bashkuar për ndryshim”

“Kavaja tani e ka marrë vendimin”, Salianji: Mbështetje masive për Fisnik Qosjen

DOSSIER NGA FATOS VELIU / I biri i Hasan Dostit rrëfen ngjarjet tronditëse që kanë përjetuar në komunizëm. Si e mësuan faktin se babai ishte gjallë

Tomorr Dosti: Në ’91 u lidha me babin 96-vjeçar që e dija të vdekur

“Nuk e dinim se ishte kërcënuar nga Sigurimi me vdekjen tonë.

Djali i Abaz Kupit erdhi nga Amerika si kunati i tim vëllai”



Zgjedhjet vendore/ Rama kërcënon shqiptarët: S’ka fonde, nëse votoni opozitën

Padia kundër konfiskimit të pronave, Bardhi zbulon çfarë fshihet pas qëndrimit të Gjykatës: Qeveria kërkon të fitojnë kohë

Meta: Igli Cara në Durrës i kalon partitë e koalicionit, e mbështeti edhe Rama

Policia zbardh vrasjen e Nikulajt: Shkak gjakmarrja, autori nga Portugalia

Listat e reja, 92 mësues në provim për licencën

“Luarasi”, të rinjtë në radhë për të përfituar nga oferta 30% zbritje për studime

Sherri mes Kiarës dhe Zhaklinës që s’u pa në spektakël, çfarë ndodhi në studio

“Ju rrëfej çastet kur godita me grusht prokurorin xhelat në Burgun e Tiranës”

OPINIONE

“I dashur” armik apo “i urryer” kundërshtar/ BEN ANDONI

“Për ngritjen e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare”/ GJENERAL PIRO AHMETAJ



Tirana prek finalen, spektakël ndaj Teutës

Barazim dramatik, Vllaznia shtang Egnatian në frymën e fundit

Longo: Na mbyti frika, por ia dalim në “play off”

Ruçi, pa doreza: Kemi luajtur pastër, tani duam trofeun

Mehmeti: Me mua Partizani do të ishte në krye

Kovaçi ngre alarmin: Shtanga shqiptare po prek fundin

Tirana mund Besëlidhjen, rihapet gara për titull

Interi meriton finalen, Juvja drejt “greminës”

Siti marramendës, shtyp Arsenalin dhe prek titullin

Barcelona rigjen Levandovskin, por e ndal Balliu

S’ka mrekulli dy herë, Milani hap thesin në merkato