Luizi-Nitës: Me zemër dua Kristin në finale, për lojë më duhesh ti! Këngëtarja: Unë fitoj përballë teje

Banorët e Big Brother VIP janë ndarë në çifte nga Vëllai i Madh, duke u ofruar atyre një lojë ku nëse do të rrinin të përqafuar mbi platformën e vendosur në oborr kishin mundësinë të fitonin një party nga “Moloko”.









Ndërsa për çiftin që do të rezistojë më gjatë duke ndenjur të përqafuar me njëri tjetrin, do të kenë 3 mijë euro shpërblim nga “Moloko”.

Gjatë kësaj sfida, Nita u bë çift me Luizin, Efi me Dean dhe Qetsori me Kristin.

Gjatë një bisede me Nitën, Luizi i tha kësaj të fundit se ai me zemër do Kristin por se Nita i duhet për në finale.

Nita i tha këngëtarit se ai kishte më pak shanse të fitonte finale nëse ajo do të dilte ‘kokë më kokë’ me të.