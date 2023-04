MOTO GP/ Botërori 2023, anulohet Çmimi i Madh i Kazakistanit

Nuk ka paqe për cirkuitet e reja që përpiqen të hyjnë në kalendarin e Moto GP-së.









Pas garës së Finlandës, që pritej prej disa sezonesh, por që nuk u planifikuar për vitin 2023, është anuluar edhe Çmimi i Madh i Kazakistanit. Gara e planifikuar fillimisht për në korrik në Pistën Ndërkombëtare të Sokolit, nuk do të zhvillohet, siç bëjnë të ditur përmes një komunikate Fim, Irta dhe Dorna Sports.

“Operacionet e homologimit që po zhvillohen aktualisht në cirkuit – shpjegohet – të cilave u shtohen sfidat që rrjedhin nga konteksti ndërkombëtar, kanë çuar në anulimin e eventit të planifikuar për vitin 2023”. “Moto GP mezi pret të vizitojë Pistën Ndërkombëtare të Sokolit në vitin 2024 dhe të mirëpresë një zonë të re në kalendar. Ngjarja e 2023-shit nuk do të zëvendësohet”, shkruhet në njoftimi zyrtar të organizatorëve.

Kështu sezoni 2023 do të zhvillohet me njëzet gara dhe me po aq gara sprint.

