FOTO/ Me bikini të zeza, meteorologia meksikane Zhanet Garcia “shpërthen” termometrin

Përfaqësuesja e Meksikës nuk la ndonjë “gjurmë” specifike në Botërorin “Katar 2022”, por i dha mundësi Zhanet Garcias t’u tregonte amerikano-latinëve se çfarë linjash fizike mbresëlënëse mbart.









Ajo si profesion të parë ka atë të meteorologes në vendin e “astekëve”. Herë pas here nuk heziton të demonstrojë trupin me hire të theksuara. Kësaj radhe ka zgjedhur vaskën si “tempullin” e postimit në “Instagram” nga Nju Jorku me bikini të zeza.

Shumica e fotove në llogarinë e saj të rrjeteve sociale kanë si pikë reference të pasmet e formësuara. Vlerësimet ndaj 32-vjeçares janë “meny” e zakonshme, matësi perfekt rreth reputacionit që Zhanet ka marrë në arenën përtej modelingut.

