Këto janë 8 aplikacionet efikase për ushtrime fitness që nuk duhet të mungojnë në telefonin tuaj

‘Nuk kam mundësi të shkoj në palestër’; ‘Nuk kam kohë për të’; ‘Jashtë është shumë ftohtë’, të gjitha këto janë justifikime të zakonshme kur vjen puna për të shmangur stërvitjen. Ndërsa antarësimi në palestër mund t’ju ndihmojë vërtet të gjeni motivimin, nuk është mënyra e vetme për të mbajtur veten në formë. Në fakt, ju mund të jeni në formë të shkëlqyer falas pa u larguar nga shtëpia juaj.









Ky artikull ju ofron mundësinë t’i hidhni një sy disa prej aplikacioneve më të mira të stërvitjes të disponueshme për pajisjet celulare. Këto do të bëjnë gjithçka për ju, përveç vetë ushtrimit, natyrisht…

Sworkit Lite është një menaxher sportiv i dobishëm me shumë ushtrime për të gjithë ata që duan të qëndrojnë në formë të mirë. Ju zgjidhni llojin e stërvitjes që dëshironi të provoni (yoga, streçing, pilates, etj.), caktoni kohën dhe thjesht ndiqni video-trajnerin që ju tregon se çfarë të bëni. Aplikacioni ruan rezultatet tuaja dhe ju kujton të ushtroheni çdo ditë. (E disponueshme në: iOS, Android)

Aplikacioni Nike Training Club është krijuar posaçërisht për gratë. Për të filluar stërvitjen dhe për të pasur akses në qindra ushtrime të disponueshme në aplikacion, do t’ju duhet fillimisht të zgjidhni qëllimin tuaj – të jeni të dobët, të tonifikuar, të fortë ose të fokusuar. Çdo opsion stërvitje përmban disa ushtrime, të shoqëruara me udhëzime hap pas hapi, foto dhe video. (E disponueshme në: iOS, Android)

Ky aplikacion 7 minute workouts është krijuar për njerëzit e zënë që nuk mund të kalojnë shumë kohë duke ushtruar. Këto stërvitje 7-minutëshe do t’ju ndihmojnë të jeni në formë dhe të shëndetshëm. Aplikacioni përmban udhëzime zanore dhe udhëzime vizuale për çdo fazë të çdo stërvitje. (E disponueshme në: iOS, Android) 7 minute workouts

Aplikacioni 30DAYS ju ofron programe të ndryshme trajnimi 30-ditore për t’u ndjekur. Bazuar në rezultatet tuaja fillestare, ai krijon planin e personalizuar të stërvitjes një mujore, duke rritur gradualisht ngarkesat e stërvitjes. (E disponueshme në: iOS, Android)

Ndërtimi i një plani të përsosur të trupit është një enciklopedi interaktive e organizuar dhe gjithëpërfshirëse ku mund të gjeni shumë informacione interesante dhe të dobishme se si të mbaheni në formë. Aplikacioni Building a Perfect Body Plan përmban rutina të personalizuara ushtrimesh si për burrat ashtu edhe për gratë. Dhe një bonus tjetër i këndshëm: ky menaxher sportiv i dobishëm mund të punojë jashtë linje. (E disponueshme në: iOS)

Aplikacioni Yoga Studio me siguri do t’ju bëjë të zotëroni jogën dhe të përmirësoni shëndetin. Ju ofron shumë klasa video joga dhe meditimi falas, të gatshme në HD, duke ju dhënë mundësinë të krijoni ose personalizoni ushtrimet tuaja unike. Pavarësisht nëse jeni profesionist i jogës ose thjesht i interesuar ta provoni, do të përfitoni nga klasat profesionale të disponueshme në këtë aplikacion. (E disponueshme në: iOS)

Mbajtja e një regjistri stërvitjeje mund t’ju ndihmojë të arrini më shpejt qëllimet tuaja të fitnesit. Aplikacioni The Training Diary përmban një listë të të gjitha ushtrimeve të nevojshme dhe një plan trajnimi që mund të strukturohet në mënyra të ndryshme. (E disponueshme në: Android)

Aplikacioni Teemo është krijuar për ta bërë marrjen në formë më argëtuese, të këndshme dhe efikase. Kini parasysh megjithatë: mënyra e vetme për t’u regjistruar në këtë program është përmes Facebook. Pra, për të filluar të ushtroni me Teemo, do t’ju duhet të keni një llogari në Facebook. Pas kësaj, do të keni akses në të gjitha detyrat e disponueshme në bibliotekën e aplikacionit. Për shembull, mund të zgjidhni një sfidë si “Ngjit Everest”, që përfshin ngjitjen e shkallëve. Teemo gjithashtu ju shpërblen për përparimin tuaj.