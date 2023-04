Kim Kardashian nga modele e njohur shpreh dëshirën e madhe dhe habit pafund fansat

Kim Kardashian së fundmi është shprehur se do të hiqte dorë nga karriera e saj televizive nëse do të fokusohej në të qenit avokate me kohë të plotë. Kim shprehur dëshirën për të qenë e angazhuar në rolin e saj si avokate. Kur u pyet nga moderatorja Poppy Harlow, Kim tha:









Do të isha po aq e lumtur të isha një avokate me kohë të plotë. Ka shumë gjëra që janë gjithmonë në TV dhe shumë që janë gjithmonë atje jashtë, por mendoj se miqtë e mi dhe familja ime e dinë se ne vërtet e pëlqejmë shumë kohën tonë private.

42-vjeçarja, shtoi se shpreson që luftimi i padrejtësive në sistemin e burgjeve të vendit do të jetë vepra më kuptimplote e jetës së saj.

Unë gjithmonë bëj shaka me nënën time duke i thënë se do të bëhem avokate. Unë do të shpenzoja plotësisht më shumë kohë duke e bërë këtë, me kamera ose pa kamera.

Gjithsesi, Kardashian tregoi se rrugëtimi për t’u bërë avokate i ka hapur sytë dhe mendon se ka shumë për të bërë.