Rishfaqet njeriu i ‘hekurt’ i Washingtonit/ David Kostenalick është zyrtarisht pasuesi i Yuri Kim si Ambasador i SHBA-së në Shqipëri

Ish-Senatori amerikan i shtetit të Illinois, David J. Kostelancik, ka marrë miratimin e Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit Amerikan, si Ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri.









David J. Kostelancik, është anëtar karriere i Shërbimit të Jashtëm të Lartë me gradën Ministër-Këshilltar, aktualisht shërben si Këshilltar për Politikën e Jashtme të Kryetarit të Shefave të Përbashkët të Shtabit, Gjeneral Mark Milley. Kostelancik më parë ka shërbyer si Zëvendës Shef i Misionit, dhe për dy vjet, si i Ngarkuar me Punë, a.i. në ambasadën e SHBA-së në Budapest, Hungari. Detyrat e tjera përfshijnë Drejtorin e Zyrës për Çështjet e Evropës Jugore Qendrore (mbikëqyrjen e angazhimit diplomatik të SHBA-së me të gjitha vendet e Ballkanit, përfshirë Shqipërinë) dhe Drejtorin e Zyrës së Çështjeve Ruse, si në Byronë e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike, si dhe Drejtor i Zyra e Evropës dhe Azisë në Byronë Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (përfshirë menaxhimin e programeve të asistencës për sundimin e ligjit të financuara nga USG në Shqipëri). Më herët, Kostelancik u dërgua dy herë në Ambasadën e SHBA në Moskë, Rusi. Postime të tjera jashtë shtetit përfshijnë Misionin e SHBA në OSBE dhe Misionin e SHBA në NATO, Ambasadën e SHBA në Tiranë, Shqipëri dhe Ambasadën e SHBA në Ankara, Turqi. Sfondi thelbësor i Kostelancik në çështjet e Evropës dhe Euroazisë, aftësia e demonstruar për të udhëhequr ekipe të mëdha ndërinstitucionale, ekspertiza gjuhësore dhe përvoja e gjerë diplomatike e bëjnë atë një kandidat të kualifikuar për të shërbyer si ambasador i SHBA-së në Shqipëri.

Kostelancik është marrësi i çmimeve të shumta për performancën e Departamentit të Shtetit, duke përfshirë tre Çmime për Performancën e Shërbimit të Jashtëm të Lartë. Me origjinë nga Illinois, ai është i diplomuar në Kolegjin Kombëtar të Luftës, ku fitoi një Master të Shkencave. Ai gjithashtu mori një diplomë Master të Arteve nga Universiteti i Miçiganit dhe një diplomë Bachelor të Arteve nga Universiteti Northwestern. Flet rusisht, hungarisht, shqip dhe turqisht.