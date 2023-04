“Do të t’i hedh trutë në erë”/Avokatja tregon tmerrin pasi u mbajt peng për tre orë nga i moshuari: Më goditi në gjoks te dera, kërkonte që…

Një 74-vjeçar ka marrë për rreth 4 orë peng nën kërcënimin e armës, në zyrën e saj avokaten Entela Dvorani, duke i kërkuar llogari mbi ecurinë e një procesi gjyqësor për të cilën përfaqësuese kishte zgjedhur këtë avokate.









Mësohet se çështja me karakter civil ka 5 vite në Gjykatën e Lartë dhe kjo ka krijuar indinjatën tek Nikollaq Çango duke e shtyrë deri në aktin e pengmarrjes, ku pas denoncimit të avokates këtij të fundit i është sekuestruar dhe arma.

Në një intervistë për mediat, avokatja Entela Dvorani ka rrëfyer momentet nën kërcënimin e armës, duke treguar se i moshuari e kishte kërcënuar me jetë.

Sipas saj 74-vjeçari ishte në një gjendje të rënduar psikologjike, aq më tepër që për një periudhë të gjatë kohore nuk i është caktuar në Gjykatën e Lartë asnjë datë për shqyrtimin e çështjes, në një kohë kur prona e tij është e zaptuar.

“Secili nga ne është i pambrojtur. Pas pandemisë njerëzit më duket, ose është vërtetë kështu kanë pësuar një çrregullim mendor. Ai kërkoi nga unë dje me pistoletë që të bëja një kërkesë siç donte ai, që një avokat nuk e bën. E kishte bërë vetë, e kishte bërë në Gjykatë Administrative gjyqtari me të drejtë duke i thënë ai emrin tim ma dërgoi edhe më tha Entela çfarë është kjo? Sepse aty ishte një moment Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, që sot është Agjencia e Kadastrës Shtetërore, kishin një kërkesë që konkludon prej vitin 2013 që nuk mund të hidhet më në gjyq, ai e kishte hedhur në emrin tim. Vinte dje dhe më thoshte shkruaj si të them unë se do t’i hedh trutë në erë. Në dorë kishte një armë e plotë, më goditi në gjoks tek dera, doja të dilja sepse ka ardhur katër orë dje këtu. U mundova ta sqaroja por më tha do të vras sepse je kokëfortë dhe nuk pranon të bësh atë që them unë, nuk të mbushet mendja. Por nuk mund të bëj një kërkesë jo ligjore të ngarkon gjykatën”.

Ndër të tjera ajo ka sqaruar se i moshuari ka qëndruar në zyrën e saj për rreth 3 orë dhe se falë ndihmës së policisë ia ka dalë që të shpëtojë nga presioni i tij.

“Ka qenë vetëm një vit klienti im 2014-2015, në 2016 i ka kaluar çështja gjykatës së lartë. Dy shkallët e para që janë ndjekur nga unë i ka fituar, afati kohor që po e mban që nga marsi i 2016 deri tani, ka tetë vjet, ai ka të drejtë, do vendimin të regjistrohet në Hipotekë sepse shtëpinë e tij e ka marrë dikush tjetër që ka ndërtuar pa leje, Ai është jashtë jeton në Follorinë. Këta e kanë paraqitur sikur ka bërë një kontratë false dhurimi. Ajo kontratë u nxor e pavlefshme. Çështja është në Gjykatën e Lartë dhe data nuk ka dalë ende ndërsa prona e tij është uzurpuar.

Koha e gjatë e pritjes solli revanshin e tij. ka ardhur edhe në 2019 dhe ka pyetur, pas pandemisë është rënduar. I bëra një kërkesë në Gjykatën e Lartë për përshpejtim të gjendjes së tij shëndetësore, por nuk u mor parasysh. Ai ka qenë në zyrën time që nga ora 11 pa 10 deri në 15:30 që mbaroi gjithçka. Po të mos ishte policia do rrija akoma sepse një ditë më parë kam harxhuar 4 orë duke e sqaruar. Më tha t’i mundësh por nuk do ta bësh. Arrita të dërgoj mesazh e të lajmëroj dikë vetëm në momentin që ai u shpërqendrua nga një kliente që erdhi në zyrë. Për vdekjen nuk ndjej frikë, por nëse do të ishte vajza ime këtu, apo kolegët e mi të rinj, nuk dua askush ta provojë atë ndjesi. Të gjithë që kryejnë një shërbim publik duhet të jenë vigjilentë e të mbrojtur”, tha avokatja.