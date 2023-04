Gerti Hoxha: Nuk e dija që Luizi ka qenë nxënës i mamasë time, ata janë familje e respektuar mbiemri i tyre në dialektin gegë ka kuptimin e…

I ftuar në emisionin “Se luan topi” i drejtuar nga Erjona Rusi, Gerti Koxha ka folur pas daljes nga “Big Brother VIP 2”.









Modeli gjithashtu ka treguar lidhjen që kishte që nga jashtë me Luizin, ky i fundit ka qenë nxënësi i mamasë së Gertit.

Gazetarja: Po mamaja jote e dinte e mbante mend Luizin se mos gaboj ajo ka qenë mësuesja e Luizit në klasën e pare, e dije ti?

Gerti: Jo nuk e dija nuk me kishte treguar Luizi me ka treguar aty brenda ajo nuk ma kishte përmendur mua personalisht, kur e mora vesh u habita shumë por nga ai moment krijova një afirmimet por nuk doja ti rrija shume afër sepse e dija se perceptimi i publikut do te ishte se ja ky iku tek shkodrani tek më i forti që të ketë lojën më të lehtë.

Gazetarja: Po mami çfarë të tha për Luizin kur dole?

Gerti: Mami im, mamin e Luizit e kishte shumë shoqe ata janë një ndër familjet më të respektuara në Shkodër nga vetë mbiemri Ejlli që do me thotë engjëll në dialektin gegë.

Unë për Luizin kam shumë respekt!