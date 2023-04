Kourtney Kellar në një rrëfim si asnjëherë më parë

Kourtney Kellar, shumica e njohin atë nga puna e saj e përditshme, e cila është një modele e njohur në Instagram. Kourtney gjithashtu është një vendase në shtetin e madh të Teksasit, frymëzimi dhe ëndrrat e saj e kanë shtyrë rreth synimeve të reja siç është të bëjë një emër në mbarë botën.









Shumë prej historive dhe trashëgimive më të mëdha amerikane kanë filluar kështu si një ëndërr thotë ajo.

Në një intervistë ajo ka folur dhe treguar mbi angazhimet dhe jetën e saj

Përshëndetje Kourtney, ku të pamë kohët e fundit? Epo, përveç këtyre fotove në Instagram që janë bërë disa nga të preferuarat tona këtë vit nuk të kemi parë?

Kourtney Kellar : Kam qenë shumë e zënë në përgatitjen e një kopertine që është xhiruar në Miami për një revistë puro.

Urbasm: Pra, a keni ndonjë gjë veçanërisht ambicioze në listën tuaj për këtë vit?

Kourtney Kellar : Këtë vit lista ime e është më e fokusuar në krijimin e kujtimeve se çdo gjë tjetër. Që nga mbyllja, udhëtimi është gjithçka që dua të bëj dhe do të doja të shihja Greqinë, Izraelin dhe Egjiptin së shpejti për të përmendur disa.

Urbasm: Qëndroni të sigurt gjatë udhëtimeve tuaja. A mund të na ndihmoni me një artikull në listën tonë, dhe ai është të zbulojmë diçka kaq të habitshme për ju?

Kourtney Kellar : Mendoj se shumica e meshkujve do të habiteshin kur të dinin se unë mund të drejtoj një manual. Makina ime e parë ishte një ndërrim me shkopinj dhe më pëlqen të eci shpejt.

Foto nga Andre Gabb

Urbasm: Ne mendojmë se kjo do të kualifikohej si një lloj superfuqie në epokën e sotme. Keni ndonjë talent tjetër të fshehur?

Kourtney Kellar : Unë mund të luaj në klarinetë. Kam qenë në grupin e marshimit për 7 vjet dhe kemi fituar konkurse të shumta shtetërore.

Urbasm: Le të themi se po hyni në një klub nate të errët dhe të gjithë sytë bien mbi ju. Cila do të ishte kënga që fillon të luhet ndërsa vazhduat të ecni nëpër atë dhomë?

Kourtney Kellar : Kënga që do të luante nëse do të hyja në dhomë do të ishte me siguri American Woman dhe do të kisha padyshim efektin e tifozit në flokët e mi dhe lëvizjen e ngadaltë në lëvizje të plotë nëse do të kisha zgjedhje.

Urbasm: Le të ndryshojmë pak marshin dhe të luajmë…

Cili/Kush është i preferuari juaj:

Libër? Mendo dhe bëhu i pasur

Film? Pulat e bardha

Superhero? Supermeni

Personazhi televiziv? Dave Chappelle

Kënaqësi fajtore? Taco Bell natën vonë

Vendi në tokë? Kudo në një varkë

Dhomë në shtëpinë tuaj? Banjo, konkretisht vaskë

Mashtroni ushqimin e ditës? Ngritja e shkopinjve

A do të kishit më mirë:

Mëngjes apo natë? Natën

Macet apo qentë? Qentë

Banjë apo dush? Banjë

Darka apo vallëzimi? Darka

Macho apo e ndjeshme? Maço

I pashëm apo me ndikim? Me ndikim

Fuqi apo inteligjencë? Inteligjenca

Urbasm: Ishte argëtuese. Tani le të themi se do të kishit një darkë dhe mund të ftoni këdo, të gjallë apo të vdekur, kë do të ftoni, çfarë do të ishte në axhendë dhe çfarë do të ishte në menu?

Kourtney Kellar : Do të doja të haja darkë me Nikola Teslën. Burri ishte përtej brilantit dhe kaq inovativ për kohën e tij.

Urbasm: Po menyja?

Kourtney Kellar : Tacos janë të preferuarat e mia, kështu që Nikola do të duhej të ishte në rregull me këtë dhe të gjitha pyetjet e mia sigurisht.

Foto nga Andre Gabb

Urbasm: Cilat janë tre gjërat më të rëndësishme që një mashkull duhet të dijë për ju?

Kourtney Kellar : Një burrë duhet ta dijë se loja ime e preferuar për të parë është basketbolli, unë kam një diplomë bachelor në mjekësi sportive dhe vendi im i preferuar për të qenë është në një varkë jashtë oqeanit.

Urbasm: Po tre gjëra që një mashkull duhet të dijë për veten e tij në mënyrë që të bëhet një burrë më i mirë sipas jush?

Kourtney Kellar : Që një djalë të jetë një burrë më i mirë, ai duhet të dijë qëllimet/prioritetet e tij, si të kujdeset për familjen e tij dhe të ketë shaka të mahnitshme të babait të përgatitur në çdo kohë.

Urbasm: Epo, ne gjithmonë kemi disa shaka me babanë në gatishmëri, kështu që jemi të paktën një e treta e rrugës. A e dini se çfarë i tha polici barkut të tij?

Kourtney Kellar : …

Urbasm: Ah, nuk ka rëndësi. Faleminderit Kourtney që ndau pak për veten me ne sot. Jemi të sigurt se do të shohim shumë më tepër nga ju.

Dhe tani ju ftojmë të vazhdoni historinë e Kourtney duke e ndjekur atë në Instagram . Nuk është kurrë premtimi ai që përcakton një grua të vërtetë, por misteri dhe përpjekja që duhet për të zbuluar më shumë rreth saj, dhe ne duhet të pastrojmë vetëm sipërfaqen.

