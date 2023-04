Kuqezinjtë me tri mungesa, por sot s’ka eksperimente. Ja formacioni i mundshëm i Milanit kundër Romës

Sot ndaj Romës, Stefano Pioli do të duhet të bëjë llogaritë pa tre futbollistë. Teorikisht asnjëri titullar, megjithatë privojnë trajnerin kuqezi nga zgjidhje të rëndësishme.









Sidomos Tomazo Pobega që ende nuk e ka marrë veten nga shembja në brinjë që pësoi gjatë një përballjeje në stërvitje me Zhirunë javën e kaluara para Leçes.

Teksa francezi duket gati për të qenë sot në fushë, zëvendësi i tij, Zlatan Ibrahimoviç pret të njohë shkallën e dëmtimit në pulpë, që duhet të mësohet pas vizitave mjekësore të programuara për sot. Edhe Florenci do të mungojë në rikthimin e tij në Romë pasi është me grip.

Në këto kushte, Pioli do të rreshtojë ekipin me Tomorin e Kalulunë në qendër, ndërsa Teo e Kalabria në korsi. Mesfusha përsëri i besohet Tonalit dhe Kruniçit, ndërkohë që Leao, Beanser dhe Diaz do të luajnë pas shpinës së Zhirusë.

