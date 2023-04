Në pritje të Leos dhe “Fair Play”-t Financiar, Barcelona pranë rinovimit me kapitenin e skuadrës

Në moshën 34-vjeçare, kapiteni i Barçës, Serxhio Buskets, ndodhet përpara një vendimi strategjik dhe oferta e klubit është shumë e ulët. Megjithatë, ai ka vlerësuar dhe faktorë të ndryshëm përtej atij ekonomik dhe ka një që peshon shumë: nëse miku i tij Leo Mesi do të mund të kthehet apo jo.









Mesfushori i Barcelonës e di se klubi dëshiron të rikthejë argjentinasin, të cilit i përfundon kontrata po si Buskets më 30 qershor, në rastin e tij me Paris SG-në.

Sipas “Mundo Deportivo”, nëse Leo do të rikthehet te Barça, Buskets gjithashtu do të qëndrojë me të, prandaj vendimi i tij për të vazhduar është i lidhur ngushtë me atë që po ndodh me argjentinasin. Mesi është njëra anë e medaljes.

Tjetra ka të bëjë me “Fair Play” Financiar, pasi nga respektimi i limiteve të vendosura nga Liga do të varet dhe fati i argjentinasit.

