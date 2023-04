“Një vit pa takuar vajzën”, Rudina Dembacaj i përgjigjet ish-burrit: Nuk e kam penguar…

Para disa javëve, ish-bashkëshorti i aktores Rudina Dembacaj, Aleksandër Varfaj, deklaroi se nuk ka asnjë kontakt me vajzën e tyre, Viktorian, që prej një viti. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social ‘Instagram’, Aleksandri ka treguar se vajza e tij jeton me të ëmën dhe familjen e saj të re dhe se që prej një viti nuk e ka takuar atë.









Kjo nuk është hera e parë që ai poston foto me vajzën e tij, kujtime të vjetra. “Një vit pa të puthur. Do të rritesh e do të sqaroj gjëra që nuk ia uroj askujt. Më ka marrë malli”. Lidhur me këto pretendimet aktorja është pyetur së fundmi gjatë një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në ‘Instagram’.

Ajo siguron se nuk e ka ndaluar kurrë të bijën të takojë të atin. “Unë di të them që nga ana ime nuk është penguar dhe nuk do pengohet kurrë fëmija im që të takojë prindin e vetë. Nuk do ta bëj këtë kurrë dhe për këtë betohem për kokën e saj. Dhe nuk e kam bërë kurrë”, deklaroi Rudina në videon e postuar.

Pak kohë më parë, vetë aktorja ka treguar se gëzonte marrëdhënie të mira me ishburrin. Fëmija që kanë në mes, Viktoria ka qenë një nga arsyet kryesore pse ata të dy të kishin raportet e mira me njëri-tjetrin. Shpesh i kemi parë të tri si familje për shëtitje apo për të shijuar momente të veçanta dhe nuk kanë ngurruar që këto t’i ndajnë edhe me ndjekësit në ‘Instagram’.

Kjo marrëdhënie kaq miqësore u ka rënë në sy edhe ndjekësve të Rudinës. Për këtë arsye ata kanë nisur t’i kërkojnë këshilla se si i ka ruajtur kaq mirë raportet me ish-in. Por duket se ky raport ka përfunduar dhe prej 1 viti vajza nuk ka mundur të takojë babanë e saj.