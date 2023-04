“Qyteti si pikture, muzike dhe arkitekture”

Ekspozitë vetjake e piktorit Anastas Kostandini –”TASO” në Pogradec









Nga Ylli Drishti – Para pak ditësh (më 21 prill) në GA, Pogradec (Shtëpia e Kulturës Lasgush Poradeci) u përurua ekspozita e artistit TASO (Anastas Kostandini). Ekspozita titullohej: “QYTETI – SI… Pikturë ~ Muzikë ~ Arkitekturë”. Ekspozita paraqet në fakt një koleksion punimesh jo të zakonshëm në pikturë, vizatim, pastel e mix dhe i kushtohet imazheve dhe jetës së dy qyteteve të ndryshëm: Parisit dhe Pogradecit.

Natyrshëm lind pyetja – çfarë lidhje kanë këto dy qytete me njëri tjetrin dhe aq më tepër në krijimtarinë e TASOS dhe ku qëndron misteri dhe bukuria e këtij koleksioni? Kësaj pyetjeje më lejoni ti përgjigjem fillimisht me fjalët e piktorit i cili shprehet se : “…Kjo ekspozitë e imja, paraqit vetiu një koleksion pikturash jo të zakonshme. Pogradeci përshfaqet përmes kompozimeve me natyrë nostalgjike. Ato evokojnë histori me një stil ngjyrash dekorative dhe trajta grafike. Në këtë kontekst, nuk kam përfshirë peizazhet direkte në natyrë, porse qytetin e “ndërtuar” në studio…Ky dialog qytetesh më turbullon, më argëton dhe më nxit të përdor të kundërtat për të pikturuar atë që shikon dhe nuk shikon dot syri. Parisi ka “prishur” qetësine e qytetit dhe të pikturës sime të kahershme. Por bashkë me sfidën kam ndjerë atë LIRI që njeriu synon ta gjejë në çdo udhëtim…”

Artisti Taso është një piktor i rëndësishëm i artit shqiptar të shekullit XX – XXI. Ai ka realizuar mbi 100 ekspozita personale dhe në grup në Shqipëri, SHBA, Gjermani, Francë, Maqedoninë e Veriut, Rumani e Kosovë. Ai pas studimeve të larta për pikturë monumentale, zgjodhi të jetojë dhe krijojë në provincë, në vendlindjen e tij – qytetin magjik të Pogradecit. I vetmuar dhe “i mbështjellë” me jetën e një qyteti të vogël provincial si Pogradeci – Artisti kishte dy rrugëzgjidhje në jetën e tij: “…ta braktiste atë (qytetin), duke humbur magjinë, bukurinë dhe misterin e jetës romantike për të zgjedhur një qytet të madh si Tirana apo Korça, me jetë më të gjallë artistike, me ekspozita dhe veprimtari të ndryshme arti dhe kulture apo të qëndronte aty; i papërkulur duke pikturuar e mahnitur nga bukuria e qytetit, liqenit dhe jetës së provincës. Ai në fakt nuk mbeti “i vetmuar”, pasi gjeti inspirimin nga mjeshtrat e pikturës botërore si: Velaskes, Mone, Van Gogh, Chagall, Leger, Miro, Kandinskij e Picasso. Sigurisht TASO nuk rreshti së pikturuari çdo ditë, duke lexuar e shfletuar libra arti, duke ëndërruar e fantazuar, pra”…duke pirë deri në fund kupën e provincës…”, – siç shprehet vetë ai.

Ai parapëlqeu ti qëndronte besnik qytetit të tij të vogël njësoj si, poeti i madh, Lasgush Poradeci, të cilit,TASO, i ka kushtuar me dhjetra tablo dhe ndoshta ka pasur privilegjin e veçantë ta vizatojë atë, qëkur poeti ishte ende gjallë. Në realizimin e tablove mbi qytetin e Pogradecit, TASO këtë herë na fton ta “zbulojnë” ashtu siç vetëm artisti e njeh dhe e ndërton qytetin e tij jo në natyrë (Plein air) por në STUDIO. Artistit i pëlqen apo më mirë të themi zgjedh ta vizatojë qytetin, jetën brënda tij me një “gjuhë” shprehëse jo të zakonshme. Ai i realizon punimet herë me linja delikate realiste të objekteve apo personazheve që lëvizin në qytet, apo dhe me linja më minimaliste të interpretuara i mbështetur në përvojën e tij 50 vjeçare. Mbi këto zgjidhje grafike të ndryshme artisti, TASO, zgjedh ti “gjallërojë” punimet e tij herë me ngjyra të freskëta e fluide (si akuarel), herë të intonuara duke theksuar graficitetin e arkitekturës, apo dhe në disa tablo vërejmë interpretime formaliste, kubiste e futuriste. Në disa punime artisti, TASO, e rikrijon qytetin si në një skenografi teatri ku mund të gjesh të gjithë personazhet e dashur e të zgjedhur prej tij. Pogradeci, i cili duket i heshtur, i qetë dhe sikur fle, në fakt gjallon nga njerëzit e tij punëtorë, por edhe nga thashethemet, bisedat, intrigat, dashuriçkat e fshehta, varfëria dhe pasuria, magjia dhe misteri… Tablotë e TASOS mund të konsiderohen dhe si: “Ditari i madh” – por edhe “Kujtesa” e qytetit, pasi nuk ka rrugë e rrugicë që të mos jetë pikturuar me dhjetra herë. Veç gjinive të tjera si kompozimi, portreti, natyra e qetë – Peizazhi për TASON është një formë e veçantë e komunikimit dhe e dialogut artistik që ai bën çdo ditë me veten dhe me publikun e tij. Aty ai ka të plazmuar shpirtin e tij poetik, muzikalitetin dhe fantazisë krijuese në variacionet shprehëse që të entuziazmojnë. Pogradecin – TASO – e realizon me shumë dashuri e mjeshtri artistike, duke zbuluar hijeshinë, bukurinë e brishtë dhe magjinë e tij delikate. Pogradeci është memorizuar thellë në koshiencën e tij dhe në ekspozitë vemë re punë ku ai i ka lënë liri fantazisë dhe interpretimit modern të jetës dhe arkitekturës së qytetit.

Ekspozita e TASOS me titullin e veçantë: “QYTETI – si… Pikturë ~ Muzikë ~ Arkitekturë”, i jep vizitorit mundësinë e privilegjin që si në përralla të jetë njëhkohësisht në dy qytete të ndryshëm. Pra mund të gjendesh papritur në Parisin magjik e madhështor, me muze e monumente pa fund, në qytetin e artit botëror – por edhe në Pogradecin e vogël e të qetë, por i bukur, me magjinë e peizazhit të tij unik. Artisti nuk është rastësi që e mendoi ta quante kështu ekspozitën e tij vetjake. Sigurisht që ekspozita përbëhet prej veprash të artit pamor në disa gjini, por nëse dikush do kërkojë të gjejë më shumë se aq, sigurisht do të gjejë brenda ekspozitës përveç tablove realiste, vizatimeve dhe teknikës mix…. edhe një cikël tablosh të interpretuara ku gjejmë ndikimin e fuqishëm e artistëve botërore që TASO i ka takuar, admiruar dhe është frymëzuar në udhëtimet e tij të shpeshta në Paris. Patjetër aty gjejmë shumë punime të realizuara në vite të ndryshme, ku zbulojmë shpirtin krijues të artistit si dhe qëndrimine tij artistik ndaj peizazhit parizian. Nëse ndalojmë pak më gjatë në çdo tablo apo punime të tij do të ndjejmë dhe do të zbulojmë përveç arkitekturës edhe “muzikalitetin” e fshehtë të tyre. Në punimet e ndryshme të artistit TASO në ekspozitë padyshim ne do të ndjejmë mjaft qartë qëndrimin që ai si piktor mban ndaj arkitekturën së dy qyteteve të ndryshëm e “të kundërt”. Kështu në tablotë kushtuar Parisit ndjejmë pafundësinë, monumentalitetin e imazheve pariziane, që na zbulojnë pjesë – pjesë muzetë e tij madhështorë si: Luvri, Orsej, Qendrën e artit dhe Kulturës Pompidu; Urat e mëdha mbi lumin Senë, Sheshet, Katedralet dhe kishat e vjetra, Kullën Ejfel, Karruselin madhështor; Harkun e Triunfit, rrugicat me arkitekturën historike por edhe Parisin Modern “LA DEFENSE” e deri tek brenditë e kafeneve të bulevardit SHAMP ELIZE.

Qyteti i Parisit sigurisht që ishte një tërheqje e jashtëzakonshme për artistin TASO, pasi ai nuk është një qytet i zakonshëm. Parisi, përveçse është një qytet romantik me rrugët dhe sheshet e tij të zhytura në hijeshi dhe histori, është gjithashtu një qendër kulturore e gjallë dhe vazhdimisht në zhvillim, ku arti gjen vend në të gjitha shprehjet e tij. Gjatë shekujve, artistë nga e gjithë bota janë dyndur në kryeqytetin francez për t’u frymëzuar dhe ekspozuar, duke krijuar kryevepra të famshme. Vetë qyteti është një muze i hapur. Kur mendon për muzetë pariziane, i pari që të vjen në mendje është Muzeu i Luvrit, padyshim më i madhi dhe i famshmi nga të gjithë, por ka rreth 150 muze në kryeqytetin francez si dhe ekspozita të ndryshme të përkohëshme kushtuar mjeshtrave botërorë. Gjithashtu në Paris ndodhen dhe muzetë vetjakë të artistëve të ndryshëm si muzeu Roden, muzeu Picasso, muzeu Dalì etj.etj.

TASO e kishte ëndër që në vitet studentore të vizitonte qytetin e Parisit. Për herë të parë ai zbriti në Paris në vitin 2000, ndërsa më 2001 ai ishte pjesmarrës në një ekspozitë kolektive me dy kompozime në një nga sallat e muzeut të Luvrit. Parisi ishte si një ëndërr që e shoqëronte atë në çdo moment, por edhe si një magnet që e tërhiqte si artist për ta vizituar. Artisti TASO – Parisin dhe artistët – mjeshtrat botërorë të muzeve të tij, fillimisht i njohu në literaturën e paktë të atyre viteve të vështira të izolimit komunist, që në vitet studentore.Vizitat e Tasos në Paris, gjatë 10 viteve të fundit do të ishin më të shpeshta dhe numërohen mbi 15 të tilla deri më sot. Artisti duke qëndruar dy –tri javë në Paris e shijon atë në tri mënyra të cilat alternohen me njëra tjetrën. Së pari ai takon vajzën e tij Marjanën – që tashmë jeton në Paris; Së dyti, si piktor, ai nuk rresht së vizatuari dhe pikturuari qytetin e vjetër e madhështor si edhe zonën e Parisin e ri – LA DEFENCE, që ndodhet në pjesën perëndimore të qytetit, me ndërtimet e shumta moderne prej çeliku dhe xhami që të mahnisin.

Në fakt, në studion e artistit, janë mbi 500 punime të ndryshme kushtuar Parisit, të realizuara nga TASO gjatë këtyre 10 viteve të fundit, prej të cilave është përzgjedhur një koleksion i veçantë e i larmishëm i kësaj ekspozite.

Së treti, Tason e tërheqin vizitat në muzetë e Parisit, ku ai në një farë mënyre „arratiset nga realiteti shqiptar” duke u mahnitur e mrekulluar nën magjinë e kryeveprave të mjeshtrave të ndryshëm si: Monet, Manet, Van Gogh, Gaugin, Pissaro, Picasso, Chagall, Leger, Kandiskij dhe duke kaluar orë të tëra i rrethuar nga magjia e tyre. Vizitat në muze janë një ritual që nuk ndryshon kurrë për të, pasi, artisti TASO, përveç kontaktit me mjeshtrat e tij të preferuar të artit klasik dhe modern, viziton dhe ekspozitat e përkohëshme kushtuar figurave botërore të artit. Këto vizita muzeale luajnë rolin e një ushqimi të rëndësishëm shpirtëror mbi artistin, janë si një linjë e padukshme por e fuqishme inspirimi por edhe force, pas kthimit në qytetin e tij të vogël -Pogradec.

Në këto rikthime në studion e tij, artisti nuk i largohet motiveve të tij të dashura, por i trajton ato me një vizion sigurisht më ndryshe, me një këndvështrim bashkohor, plot ngjyra e fantazi shpërthyese, apo dhe si grafika të interpretuara bukur dhe të shoqëruara lehtë me ngjyra fluide, ku ndjehet një dashuri dhe pasion të jashtëzakonshëm për pikturën.

Në koleksionin e punimeve të ekspozitës duket dhe ndjehet se artisti kërkon të gjejë dhe të sjellë para publikut thesaret e fshehura të dy qyteteve Parisit dhe Pogradeci – të arkitekturës së tyre të veçantë. Tablotë e TASOS mbi sipërfaqen e tyre nuk janë të mbuluara vetëm me ngjyrë, por edhe me muzikën e shpirtit të tij poetik. Në punimet e ekspozitës ndjehet qartë një dashuri e talent piktorik të veçantë.

Tiranë më 24.04.2023

* Studjues & Kurator Arti, Tiranë