E pranoi vetë, Efi: Ja pjesa që kam bërë ndërhyrje kirurgjikale

Prisni pak çfarë tha Efi mbrëmë nuk i flas Luizit?! Pa kaluar as dy orë nga deklarata e saj e fuqishme ajo është parë duke u përqafuar me Luizin. Duke i thënë se do dëshironte që ai ta fitonte Big Brother dhe se kishte folur me nënën e tij kur kishte dalë nga Big Brother.









Por nga ekzaltimi i përqafimit me të Efi ka përplasur hundën tek dora e saj dhe aty është shprehur se ka lënduar pak hundën që ka bërë operacion.

Ja ku zbuluam një tjetër operacion të Efit meqë buzët e trajtimet e tjera të fytyrës janë dukshmërisht të dukshme.