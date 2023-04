A e vrasin seksin shtretërit e ndarë? Hulumtimet japin përgjigjen

Shumë “së bashku” është e dëmshme, sipas një studimi të kryer nga një kompani dyshekësh dhe ekspertët pajtohen. Kështu, partnerët që flenë në shtretër të veçantë nuk është një tregues i problemeve në marrëdhënien e tyre. Në vend të kësaj, është çelësi për një shëndet më të mirë dhe një marrëdhënie më të lumtur.









Shtretër të veçantë, shëndet më i mirë

Një në gjashtë çifte, sipas hulumtimit, vendosi të flejë të ndarë nga nevoja për gjumë më cilësor. Gërhitja, gjumi i ashpër, fakti që duhej të shtriheshin të qetë në shtrat që të mos zgjonin partnerin që flinte, ishin arsyet që çuan në këtë “divorc të gjumit”.

Sipas Dr. Neil Stanley, i cili mori pjesë në hulumtimin në të cilin çiftet mbanin një pajisje që regjistronte lëvizjet dhe zgjimin, thotë se “në fakt, një e treta e shqetësimit të gjumit shkaktohet nga partneri ynë. Ndikimi i këtij çrregullimi në shëndetin dhe marrëdhënien tonë mund të jetë i madh”.

Një analizë e hulumtimeve të mëparshme nga Universiteti Mjekësor Paracelsus në Gjermani tregoi se problemet e gjumit shpesh lidhen me problemet në marrëdhënie. Përveç kësaj, divorcet janë më të zakonshme tek çiftet me probleme me gjumin.

“Gjumi i dobët ndikon në performancën, marrëdhëniet, rrit rrezikun e aksidenteve dhe, në afat të gjatë, lidhet me shtimin në peshë, diabetin e tipit 2 dhe depresionin”, shton Dr. Stanli.

Kjo ndodh sepse çdo qelizë në trup ka “orën” e saj dhe prishja e zgjatur e këtyre ritmeve nëpërmjet gjumit të pamjaftueshëm prek çdo qelizë.

Seksi bëhet më i mirë

“Gjumi është jetik dhe nuk ka asnjë arsye për ta kompromentuar atë për hir të një stereotipi shoqëror,” këmbëngul Dr. Stanli. Por çfarë do të thotë shtretër apo edhe dhoma të ndara për jetën seksuale të çiftit?

Në fakt, mund të ketë përmirësim të vërtetë, pasi seksi do të shkëputet nga gjumi dhe do të bëhet qëllim në vetvete. “Në një punim, një sociolog tregoi se arsyeja e vetme që dikush bën seks me partnerin e tij në shtrat para se të shkojë në shtrat, është sepse atëherë ai është më në fund vetëm”, thotë Dr. Stanley.

Gjithkush ka të drejtën për një gjumë të mirë

Pyetjes se çfarë ndodh nëse dhomat e ndara nuk janë një opsion, por një zgjidhje ekonomike dhe unike, Dr. Stanley përgjigjet se “dy të rritur duhet të kenë një shtrat të paktën 1.80 m të gjerë, në mënyrë që të ndajnë 90 cm secili, pra një krevat tek. Ky do të ishte një fillim i mirë. Në fund të fundit, gjumi është gjëja më egoiste që mund të bëjmë. Ju nuk mund ta ndani gjumin tuaj me askënd, kështu që pse duhet të ndani shtratin tuaj?’