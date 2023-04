Horoskopi për ditën e sotme, 30 prill 2023

BoldNews.al

“Kujdes me financat dhe xhelozinë”/ Horoskopi i ditës së diel, 30 prill 2023

23:52 : 29/04/2023

DASHI

Klima yjore do jete shume e ngrohte sot per ju qe jeni ne nje lidhje. Do dini si ta mbani pas vetes partnerin dhe kenaqesite do jene te paimagjinueshme. Zemra do ju rrahe me fort se kurre me pare. Financat do i organizoni me kujdes dhe nuk do lejoni qe te lindin probleme.

DEMI

Pas nje periudhe delikate dhe te ftohte per jeten tuaj ne çift sot gjerat nuk kane per te ecur ashtu si e keni menduar. Financat do jene edhe me te mira nga sa ju mendonit. Nuk do keni asgje per çfare te qaheni dhe do hiqni edhe disa para menjane per te siguruar te ardhmen.

BINJAKET

Do diskutoni gjere e gjate sot ju te dashuruarit dhe do i zgjidhni shpejt problemet qe keni pasur prej kohesh. Te dy do jeni me largpames dhe me tolerante. Beqaret do ndihen mire me statusin qe kane dhe nuk do kerkojne ndryshime te statusitPo u treguar te pamatur mund te keni edhe veshtiresi.

GAFORJA

Do jeni me te qarte per ate qe doni te beni sot ne jeten tuaj ne çift dhe shume gjera kane per te marre udhen e duhur. Komunikimi dhe bashkepunimi do jete i ngrohte. Ne planin financiar duhet kujdes. Ulini menjehere shpenzimet.

LUANI

Do ndiheni shume te vetmuar gjate kesaj dite sepse partneri nuk do kete shume kohe per te kaluar me ju. Flisni hapur me te. Ne planin financiar fati do jete ne anen tuaj. Jo vetem qe do kryeni investimet e menduara, por do hiqni edhe disa para menjane.

VIRGJERESHA

Kujdes me xhelozine sot ju te dashuruarit sepse situata mund te dale teresisht jashte kontrollit. Mos mendoni gjera te paqena. Gjendja e financave do mbetet e mire. Nuk do keni per çfare te shqetesoheni, cdo gje do shkoje sipas planeve.

PESHORJA

Do kaloni me teper kohe sot me personin qe keni ne krah dhe marredhenia ne çift do kete goxha permiresime. Ne krahet e partnerit do perjetoni kenaqesi te medha dhe te paprovuara me heret. Beqaret do kene mundesi vetem per aventura kalimtare, asgje me shume sesa aq.

AKREPI

Marredhenia ne çift do jete goxha e mire gjate gjithe kesaj dite dhe gjithçka ka per t’iu ecur ashtu si e keni enderruar. Gjendja e financave do vazhdoje te mbetet delikate keshtu qe mundohuni te shpenzoni me shume kursim qe gjendja te filloje te permiresohet.

SHIGJETARI

Ka shume mundesi qe komunikimi ne çift te ftohet shume gjate gjithe kesaj dite. Kjo do nxite debatet dhe mosmarreveshjet dhe do ju beje te jeni gjithe kohes ne tension. Financat nuk do jene te keqija, megjithate mire eshte te mos shpenzoni shume marramendese per te mbledhur disa para edhe per neser.

BRICJAPI

Nuk do jeni aspak te qarte gjate kesaj dite per ato qe duhet te beni ne jeten tuaj ne çift dhe nuk do dini çfare pergjigje te jepni kur partneri t’iu propozoje diçka. Beqaret do jene gati edhe per aventura kalimtare, prandaj do perfitojne nga çdo ftese qe do ju behet

UJORI

Jo çdo gje do ju ece si duhet sot juve qe jeni ne nje lidhje dhe mosmarreveshjet ne çift nuk do mungojne. Mundohuni te tregoheni me realiste ose ne te kundert largohuni sapo te lindin debatet e para. . Beni kujdes!Ne planin financiar veshtiresite do jene goxha te medha

PESHQIT

Tregohuni te kujdesshem sot ju qe jeni ne nje lidhje sepse disa persona do mundohen t’iu prishin pune. Mos i lejoni ata te bejne asnje hap sepse me pas do ju vije edhe shkaterrimi. Beqaret nuk duhet te kembengulin shume per ta bere per vete dike sepse mund te krijojne pershtypje te keqe per veten.