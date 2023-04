Italia dëshiron të ndërtojë urën më të gjatë të varur në botë. Mafia dhe tërmetet mund ta bëjnë këtë të vështirë

Ekziston një thënie popullore në italisht – e ngjashme me atë se si anglofonët përdorin “kur ferri ngrin” – që përkthehet si “Do ta bëj kur të përfundojë ura për në Messina”.









Ëndrra e një ure që lidh kontinentin me Siçilinë përmes ngushticës së Mesinës shkon prapa në kohët romake, kur konsulli Metellus lidhi fuçi dhe dru për të lëvizur 100 elefantë lufte nga Kartagjena në Romë në vitin 252 pes, sipas shkrimeve të Plinit Plaku.

Që atëherë, plane të ndryshme, duke përfshirë një ide jetëshkurtër për një tunel, kanë ardhur dhe kanë shkuar – si uji nën urë.

Nëse ndërtohet, ura përtej Ngushticës së Mesinës do të shtrihej dy milje (3.2 kilometra) dhe do të ishte ura më e gjatë e varur në botë.

Tani projekti masiv inxhinierik mund të realizohet, falë një dekreti të miratuar nga qeveria e Giorgia Melonit muajin e kaluar pasi ministri i Transportit Matteo Salvini ringjalli një plan të shtyrë për herë të fundit kur Silvio Berlusconi ishte kryeministër.

Në vitin 2006, oferta për ndërtimin e urës iu dha një konsorciumi të drejtuar nga firma italiane Salini Impregilo, e quajtur tashmë WeBuild. Kur qeveria e Berlusconit ra atë vit, planet për të ndërtuar urën u shembën me qeverinë e tij pasi kryeministri i ardhshëm, Romano Prodi, e konsideroi atë një humbje parash dhe një rrezik për mjedisin.

Që atëherë, qeveri të ndryshme janë përpjekur ta ringjallin atë dhe koalicioni aktual qeverisës nën Melonin, Salvinin dhe Berlusconin e futi atë në listën e premtimeve të fushatës së tyre. Kur Salvini u bë ministër i transportit, ai e bëri atë prioritetin e tij, duke vënë bast trashëgiminë e tij mbi urën.

WeBuild, e cila ende ka çmimin e ofertës në letër, paditi qeverinë për shkelje të kontratës pasi projekti u ndalua, por ajo mbetet kompania më e mundshme që t’i kthehet puna pavarësisht “shprehjeve të interesit nga e gjithë bota, përfshirë Kinën. ”, i tha Salvini Shoqatës së Shtypit të Huaj në Romë në mars kur prezantoi planin.

“Ata që fituan tenderin e 2006 janë ata që me shumë gjasa do të vazhdojnë me versionin përfundimtar të projektit”, tha ai, pa përmendur drejtpërdrejt emrin WeBuild.

Drejtori inxhinierik i WeBuild, Michele Longo, u ftua në parlament për të folur për planin e ringjallur më 18 prill.

“Ura mbi ngushticën e Mesinës është një projekt që mund të shpërthejë menjëherë. Sapo kontrata të rivendoset dhe përditësohet, projekti mund të fillojë,” tha Longo në parlament. “Projektimi ekzekutiv pritet të zgjasë tetë muaj, ndërsa koha e nevojshme për ndërtimin e urës do të jetë pak më shumë se gjashtë vjet”.

Kostoja e projektit është 4.5 miliardë euro (4.96 miliardë dollarë) vetëm për urën dhe 6.75 miliardë euro (7.4 miliardë dollarë) për infrastrukturën për ta mbështetur atë nga të dyja anët, e cila përfshin përmirësimin e lidhjeve rrugore dhe hekurudhore, ndërtimin e terminaleve dhe kryerjen e punës përgatitore. në tokë dhe në shtratin e detit për të “reduktuar rreziqet hidrogjeologjike” gjatë ndërtimit, sipas planit të paraqitur në ministrinë e transportit.

Që nga viti 1965, 1.2 miliardë euro (1.3 miliardë dollarë) në fondet publike janë shpenzuar tashmë për studimet e fizibilitetit, sipas departamentit italian të thesarit. Salvini i pëlqen të thotë se do të kushtojë më shumë “të mos ndërtohet urë sesa ta ndërtosh atë”.

Linjat e gabimeve dhe turma

Planet mund të duken të avancuara mirë, por sfidat janë komplekse.

Italia jugore është e prirur ndaj korrupsionit me dy sindikata kryesore të krimit të organizuar – “Ndrangheta” kalabriane dhe “Cosa Nostra” siciliane – që shkëlqejnë në projektet e ndërtimit të infiltruar.

Arrestimi i fundit i shefit të Cosa Nostra-s, Matteo Messina Denaro, pas 30 vitesh në Sicili përfaqësoi një fitore.

Denaro ishte kundër ndërtimit të urës, siç janë edhe disa bosë të tjerë mafioz, sipas dëshmive të informatorëve që kontribuan në arrestimin e Denaros, pjesërisht sepse sindikatat e krimit të organizuar ushqehen me varfërinë dhe moszhvillimin.

Pavarësisht kësaj, frika mbetet. Një studim anti-mafia nga qendra e mendimit Nomos Center i botuar 20 vjet më parë dhe tani duke u përditësuar paralajmëroi se pjesë të projektit, si transporti dhe furnizimi mund të bien nën kontrollin kriminal, si dhe ekziston mundësia që turmat lokale të kërkojnë para për mbrojtje.

Salvini ka minimizuar shqetësimet. “Unë nuk kam frikë nga infiltrimi kriminal,” i tha ai parlamentit së fundmi, “ne do të jemi në gjendje të garantojmë që kompanitë më të mira italiane, evropiane dhe globale të punojnë atje. Do të ketë organe mbikëqyrëse që po punojmë për çdo euro të investuar në urë.”

Ka edhe probleme gjeofizike që mund të jenë edhe më të vështira për t’u përballur.

Ngushtica e Mesinës është përgjatë një linje thyerjeje ku një tërmet 7.1 në vitin 1908, vrau më shumë se 100,000 njerëz dhe shkaktoi cunami që shkatërruan zonat bregdetare në të dy anët kalabreze dhe siciliane të ujit. Mbetet ngjarja sizmike më vdekjeprurëse e regjistruar në Evropë deri më sot.

Edhe ujërat janë të turbullta. Rrymat janë aq të forta sa shpesh heqin algat nga shtrati i detit dhe ato ndryshojnë çdo gjashtë orë, sipas NASA-s, e cila vëren se modelet e forta të valëve janë të dukshme nga hapësira.

Sipas planit origjinal të WeBuild, i cili është i vetmi aktualisht në shqyrtim pasi ofertat nuk janë hapur dhe mund të mos hapen, kuverta e urës do të ndërtohet për t’i bërë ballë erërave deri në 300 kilometra në orë – dhe mund të qëndrojë e hapur për trafikun me erërat deri në 150 kilometra në orë.

Do të kishte tre korsi automjetesh në çdo drejtim – dy për trafik dhe një për emergjencë, me linja treni në mes. Sipas planit aktual, 6000 makina dhe kamionë mund të kalojnë çdo orë dhe 200 trena mund të kalojnë çdo ditë.

Ura do të jetë rreth 74 metra mbi nivelin e detit dhe do të lejojë një kanal lundrimi prej 600 metrash, duke lejuar të kalojnë anijet e ngarkesave dhe madje edhe anijet më të larta të lundrimit. Ai gjithashtu do të projektohej për t’i bërë ballë një tërmeti me magnitudë 7.5 ballë, pak më i fortë se ai shkatërrues i vitit 1908.

Vetëm faza e ndërtimit do të kontribuonte me 2.9 miliardë euro në PBB-në kombëtare dhe do të punësonte 100,000 njerëz dhe 300 furnizues, tha Longo në parlament, duke shtuar se “shumica e këtyre njerëzve do të vijnë nga rajonet e Siçilisë dhe Kalabrisë, ku normat e papunësisë janë të larta”.

Për sfidat gjeografike, Longo i tha CNN se është “një nga ngushticat më dinamike të ujit kudo midis thellësive dhe rrymave, por është gjithashtu një nga zonat më të studiuara. Ka miliona faqe studimesh kushtuar kësaj fushe. Ne i kemi lexuar të gjitha.” Për rreziqet e përfshirjes së krimit të organizuar, ai tha se “asgjë nuk është e pamundur, por ky është me rrezik të ulët”.

‘Shkatërruese’ për jetën e egër

Ambientalistët kanë argumentuar prej kohësh se ura do të ishte shkatërruese për terrenin dhe jetën e egër.

“Në ngushticën e Mesinës, një vend shumë i rëndësishëm tranziti për zogjtë dhe gjitarët detarë, është përqendruar një nga përqendrimet më të larta të biodiversitetit në botë”, thotë një zëdhënës i grupit Legambiente, duke shtuar se ura – si gjatë dhe pas ndërtimi – do të prishte rrugët e migrimit midis Afrikës dhe Evropës.

Fondi Botëror i Kafshëve të Egra ka bërë gjithashtu fushatë kundër ringjalljes së projektit. “E gjithë zona e ngushticës së Mesinës është një zonë e mbrojtur sipas Direktivës së Habitateve të BE-së”, tha në një deklaratë drejtori i Marrëdhënieve Institucionale të WWF, Stefano Lenzi. Në vitin 2006, përpara se plani të anulohej, grupi po përgatiste një padi në përpjekje për ta ndaluar atë për shkeljen e zonave të mbrojtura të Bashkimit Evropian.

Grupet mjedisore pretendojnë se trageti gjysmë ore është rruga më pak përçarëse.

Ndikimi pas urës në ekonomi do të ishte pa dyshim i lartë, këmbëngul Salvini, duke thënë se anijet e ngarkesave nga Azia mund të ankorohen në Siçili dhe ato mallra mund të transportohen me trena me shpejtësi të lartë në Evropë, sapo të ndërtohen hekurudhat me shpejtësi të lartë në Siçili – edhe pse aktualisht nuk ekzistojnë.

Opinioni publik në të dy anët e ngushticës mbetet i përzier, me ata që janë në gjendje të përparojnë nëpërmjet rritjes së tregtisë dhe turizmit më të lehtë në përgjithësi në mbështetje të tij dhe atyre që nuk e kanë problem ta mbajnë Sicilinë të izoluar kryesisht kundër saj.

Ura nuk ka qenë kurrë aq afër ndërtimit sa është tani, pasi Meloni nënshkroi dekretin për t’i hapur rrugë zbatimit të planeve konkrete. Dekreti do të bëhet ligj në qershor dhe Salvini tha se shpreson të arrijë deri në korrik 2024.

Ngushtica e Mesinës prej kohësh janë barazuar me ujërat e trazuar. Homeri krijoi strofkën e përbindëshave të detit për Scylla dhe Charybdis atje për një arsye. Dhe ndërsa përbindëshat e vetëm mund të jenë ekologjikë dhe kriminalë, nuk ka dyshim se pa marrë parasysh se kur të ndodhë, ëndrra e disave për ndërtimin e urës në Messina nuk do të pushojë derisa të përfundojë.

CNN-Përshtati: Gazeta Shqiptare