“Kemi shumë kriminelë tanët, nuk kemi nevojë t’i sjellim nga Shqipëria”: Gjykatësi qorton emigrantin që u kthye në kriminel pasi mbërriti në Britani ilegalisht me anije

Një gjykatës i Gjykatës së Kurorës ka qortuar një emigrant shqiptar që iu kthye krimit pasi mbërriti ilegalisht në Britani me varkë.









Duke e dënuar Fatmir Limanin, i cili grabiti një shtëpi në Leeds, me 18 muaj burg në fillim të këtij muaji, gjykatësi Simon Batiste i tha atij: ‘Mjerisht, Anglia ka shumë kriminelë tanët. Nuk kemi nevojë t’i sjellim nga Shqipëria.’

Kjo vjen pasi shifrat e marra nga The Mail të dielën tregojnë se 75 për qind e shtetasve shqiptarë që kanë mbërritur ilegalisht kanë kryer të paktën një vepër penale në MB.

Dhe 30 për qind e tregtisë së drogës të klasës A të Britanisë tani kontrollohet nga krerët e bandave shqiptare.

Shqiptarët – shumë prej të cilëve mbërritën ilegalisht në Britani me kamionë dhe varka të vogla – janë tani kontigjenti më i madh i të burgosurve të huaj në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar, me 1,582 të mbyllur këtu.

Këtë vit deri më tani, 93 shqiptarë janë burgosur – me një kosto për tatimpaguesit prej 17 milionë funtesh – për vepra të rënda si vrasje, përdhunim dhe rrëmbim dhe vjedhje, përfshirë 14 në javën e kaluar.

Ata përfshijnë gjashtë vrasës, një përdhunues, një rrëmbyes, pesë tregtarë droge të klasës A dhe 56 kultivues kanabis.

Nga 93 të burgosurit, të paktën 53 erdhën në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht, ose me varka të vogla ose në pjesën e pasme të kamionëve.

Shqiptarët përbënin përqindjen më të madhe të më shumë se 45,000 njerëzve që kaluan Kanalin ilegalisht vitin e kaluar.

Në një fazë verën e kaluar, ata përfaqësonin 60 përqind të të ardhurve me varka të vogla. Mijëra kërkuan azil, edhe pse Shqipëria konsiderohet ‘e sigurt dhe mikpritëse’ nga Ministria e Jashtme.

Të dhënat tona nuk përfshijnë ata që nuk u burgosën, ose që u paraqitën në gjykatat e magjistraturës – gjë që do ta bënte shumë më të lartë totalin.

Si dhe komentet e gjyqtarit Batiste drejtuar Limanit në Gjykatën e Kurorës së Leeds, gjyqtarë të tjerë anembanë vendit kanë shprehur gjithashtu shqetësimin e tyre për migrantët e paligjshëm që kthehen në krim pasi të arrijnë në Britani.

Dy javë më parë, gjyqtarja Joanne Kidd dërgoi kultivuesin e kanabisit Aurel Kajo në burg për 20 muaj në Durham Crown Court. Shqiptari Kajo kishte paguar 4000 £ për t’u futur kontrabandë në Britani.

Gjykatësi Kidd i tha Kajos: ‘Mesazhi duhet të dalë se njerëzit që hyjnë në këtë vend ilegalisht dhe zgjedhin të përfshihen në aktivitete kriminale ka të ngjarë të përballen me burg dhe më pas me dëbim.’

Dhe në Gjykatën e Nottingham Crown në janar, gjyqtari Tanweer Ikram i tha shqiptarit Elmas Sitaj, i cili u burgos për dhjetë muaj për prodhimin e kanabisit: “Ti vi këtu ilegalisht, rrezikon. Nuk mund të jetë kurrë e drejtë që t’i drejtoheni kriminalitetit. Ky nuk është një vend ku pasuroheni shpejt. Jeta është e vështirë dhe njerëzit nuk paguhen shumë’.

Javën e kaluar, Sekretarja e Brendshme Suella Braverman tregoi se si mijëra kriminelë që ‘posedojnë vlera që janë në kundërshtim me vendin tonë’ kanë hyrë fshehurazi në Britani me varka të vogla.

Ajo tha: “Ne po shohim nivele të rritura të kriminalitetit mes njerëzve që kanë ardhur me varka, lidhur me tregtimin e drogës, shfrytëzimin, prostitucionin. Ka sfida reale që shkojnë përtej çështjes së migrimit të njerëzve që vijnë këtu ilegalisht.

“Në bisedat e mia me shumë shefa policie anembanë vendit, ata tani po më raportojnë se bandat e drogës me të cilat po merren janë njerëz që erdhën me varka të vogla. Shumë njerëz vijnë këtu ilegalisht dhe shumë shpejt përfshihen në tregtinë e drogës, në shfrytëzime të tjera, në kriminalitet dhe prostitucion’.

Gazeta Shqiptare