“Kur vjedh Kryeministri, e ndjekin të gjithë zinxhir”- Berisha nga Fushë-Arrëzi: Bëjnë prokurimet disa herë! Paratë e qytetarëve janë në duart e xhepat e qeveritarëve dhe klientelës së tyre

Ish-kryministri Sali Berisha akuzoi qeverinë e kryeministrit Edi Rama se është e korruptuar dhe vjedh taksat e qytetarëve.









Komentet Berisha i bëri gjatë një takimi me banorë të Fushë-Arrëzit, ku prezantoi kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për këtë bashki, Hil Currin.

Në vijim të akuzave Berisha tha se Rama ndërton rrugë në fushë me 24 milionë euro kilometrin.

Ai shtoi se qeveria ka hequr nga ndihma ekonomike mbi 20 mijë familje vetëm në Kukës.

Prezantimi i kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë Fushë-Arrëz, z. Hil Curri

“Edi Rama vetëm në qarkun e Kukësit ka hequr nga ndihma ekonomike 20 mijë familje. Po t’i si shtet atë që jeton me 1-2 dylym tokë, në gjithë botën atë e paguajnë që të rrijë aty ku është. Ky u hoqi ndihmën ekonomike. 3 ditë më parë banka botërore deklaroi se Shqipëria është vendi ku vetëm 20 % e atyre që kanë nevojë për ndihmë ekonomike marrin ndihmë ekonomike. Pse i ngriu rrogat, çfarë bëri me paratë? Vitin e kaluar ka mbeldhur nga taksat tuaja 5.8 miliardë euro.

Në vitin 2013 ne kemi mbledhur 3.8 miliardë euro. Me këto para dyfishuar rrogat e pensionet. Ndërtuam qindra kilometra rrugë kudo, në çdo rreth. Çfarë ka bërë zotëria? Ku janë paratë tuaja. Paratë tuaja janë në xhepat e qeveritarëve dhe klientelës së tij. Sepse ky ndërton një rrugë 24 milionë euro kilometri në fushë.

Tuneli i Kalimashit, me gjithë problemet që pati, ka kushtuar 17 milionë euro kilometri, në një kohë kur tuneli i Kërrabës ka kushtuar 14 mln euro kilometri. Në një kohë kur në Europë, në fushë ndërtohet me 2 ose 3 mln euro kilometri. Ai vjedh dhe vetëm vjedh. Prokurojnë për së pari, për së dyti e me radhë.

Po vodhi kryeministri të gjithë të tjerët zinxhir vjedhin sa të munden. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri, kjo ka ndodhur me qeveritë vendore, kjo ka ndodhur me drejtoritë e tij kudo që janë. Ndaj dhe rrugët nuk ndërtohen, rrogat nuk rriten, pensionet nuk rriten dhe njerëzit nuk kanë alternativë veç se të ikin me shpresë se diku do të mund të gjejnë një qoshe ku të kenë më pak dhimbje ekonomike.

Hil Curri do të jetë një shërbëtor i përulur para jush. Do të menaxhojë në mënyrën më transparente të gjithë burimet buxhetore. Do përkujdeset për të gjitha fshatrat, qytetin. Do të bëjë gjithçka për perspektiva të reja. Fushë-Arrëzi ka pasuri të jashtëzakonshme, por problemi është se ato nuk kthehen në mirësi për ju. Unë kam një thirrje për të gjitha vajzat e gratë që janë të pranishme këtu. Unë besoj se kjo duhet të jetë një fushatë e juaja, sepse jeni ju që mbani mbi supe brengën e boshatisjes së familjes sot”, u shpreh Berisha.