Nëna e Elon Musk ndodhet në Santorini, Maya May mbërriti me një Tesla dhe 8 truproja – Shikoni videon

Nëna e miliarderit Elon Musk, May, ndodhet në Santorini.









Konkretisht, May Musk ndodhet në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare të Turizmit të Luksit në Santorini. Nëna e njeriut të dytë më të pasur në planet mbërriti në ngjarje me një makinë Tesla dhe e shoqëruar nga 8 truproja.

Shikoni intervistën që ka dhënë

Autorja me famë ndërkombëtare, doktoraturë në dietologji, supermodele mori pjesë në diskutimin me gazetaren dhe drejtoren menaxhuese të kompanisë organizatore “Update Entertainment” Elli Spyropoulou dhe shpjegoi se si bashkëpunon me sukses prej 50+ vitesh, me shtëpitë kryesore të modës dhe markat ndërkombëtare.

Gjatë intervistës, ndër të tjera përmendi divorcin e vështirë që mori kur ishte 31 vjeç dhe tre fëmijët e saj. Në veçanti, ajo tha se ish-bashkëshorti i saj kishte ngritur padi kundër saj për kujdestarinë e fëmijëve, pasi “ajo ishte një nënë kaq e keqe”, tha ajo Musk, duke tërhequr të qeshura nga publiku, tha gjatë asaj kohe se ai vizitoi Greqinë për herë të parë, me një mik model dhe të dashurin e saj.

Gjatë qëndrimit të saj ajo vizitoi nëntë ishuj të ndryshëm, ndër të cilët ishte edhe Santorini. Musk komentoi shumë pozitivisht mikpritjen dhe dashamirësinë e grekëve dhe shprehu dashurinë e saj për ishujt grekë.

May Musk është autore dhe ka shkruar librin e njohur me titull “Një grua bën një plan”. Përveç kësaj, ndërkohë që ka një karrierë të suksesshme si modele, ajo e fokusoi intervistën duke folur për studimet e saj si nutricioniste dhe inkurajoi gratë që të investojnë jo vetëm në bukurinë e jashtme, por edhe në edukimin dhe aftësitë e tyre.

Në fund, ajo theksoi se e vetmja gjë që dëshiron gjatë gjithë jetës së saj është gëzim dhe shëndet për veten dhe të dashurit e saj. Konferenca është nën kujdesin e Ministrisë së Turizmit, EOT, Universitetit Ndërkombëtar të Greqisë, Universitetit të Egjeut dhe PSSEA.

